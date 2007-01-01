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            Товары по акции

            Стулья из ротанга в Подольске оптом

            от 1 490 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Кресло SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
            7 710 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кресло SIESTA2
            Настоящее фото товара Стул барный SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
            7 710 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул барный SIESTA
            Настоящее фото товара Стул барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул барный PONT
            Настоящее фото товара Кресло KELN (алюминиевый каркас), произведённого компанией ChiedoCover
            9 180 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло KELN (алюминиевый каркас)
            Настоящее фото товара Стул LION, произведённого компанией ChiedoCover
            6 700 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул LION
            Настоящее фото товара Кресло KLERMON ажурное, произведённого компанией ChiedoCover
            7 470 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло KLERMON ажурное
            Настоящее фото товара Кресло GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
            19 665 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло GRAND
            Настоящее фото товара Кресло ASGARD, произведённого компанией ChiedoCover
            11 085 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло ASGARD
            Настоящее фото товара Стул Фраппе, произведённого компанией ChiedoCover
            10 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Фраппе
            Настоящее фото товара Стул Корретто, произведённого компанией ChiedoCover
            10 790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Корретто
            Настоящее фото товара Стул Альба, произведённого компанией ChiedoCover
            11 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Альба
            Настоящее фото товара Стул Пестум, произведённого компанией ChiedoCover
            19 240 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Пестум
            Настоящее фото товара Кресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
            25 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло Версаль
            Настоящее фото товара Кресло Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
            34 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло Прованс
            Настоящее фото товара Кресло Сан Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
            36 190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Сан Ремо
            Настоящее фото товара Кресло Родос, произведённого компанией ChiedoCover-7%
            1 490 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Родос
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            Почему стоит выбрать стулья из ротанга?

            Ранее плетеная мебель встречалась только на дачах, открытых площадках, террасах. Сейчас мебель из ротанга набирает популярность не только в летних кафе и ресторанах. Почему многие рестораторы делают выбор в пользу ротанга?

            Плетеные изделия дарят любому помещению особый уют и комфорт. Не секрет, что самые популярные рестораны славятся не одной лишь кухней, а атмосферой и качественным интерьером, выполненным по проекту известных дизайнеров. Мебель играет важную и важно еще при проектировании найти подходящее решение.

            Мебель из ротанга подчеркивает имидж заведения, намекая на достаток, высокий уровень и вкус владельца. Роскошные модели стульев способны создать приятное первое впечатление на гостей, создав желание подольше остаться в этом месте, а позже вернуться вновь. Комфортный отдых позволяет расслабиться, восстановить силы и принимать максимальное количество поз, что немаловажно при выборе стульев для ресторана.

            Преимущества плетенных стульев:

            • Низкая цена;
            • Популярные дизайнерские модели, которые станут настоящим украшением для интерьера;
            • Комфортная посадка;
            • Не привередливы в уходе, быстро чистятся от загрязнений;
            • Легки, практичны и долговечны – материал не боится воды, пятен, грязи;
            • Долговечны в эксплуатации, способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени;
            • Большой выбор стульев.

            Где купить стулья из ротанга в Подольске?

            ChiedoCover - это компания-изготовитель товаров для оснащения ресторанов, кафе и баров по всей Подольску и Московской области. Мы предлагаем мебель, текстиль, также предметы декора собственного производства по ценам ниже средних. В каталоге представлен большой выбор стульев из искусственного ротанга.

            Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

            • Большой опыт работы в сфере ресторанного бизнеса.
            • Наша мебель популярна на рынке HoReCa, благодаря высоким параметрам качества при производстве, а также долгому сроку службы.
            • Особая прочность товаров, благодаря технике производства.
            • Низкая стоимость, без наценок, переплат и посредников.
            • Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, готовы сделать персональное предложение, а оптовикам и постоянным клиентам предлагаем более выгодные условия сотрудничества.
            • При долгосрочном сотрудничестве мы становимся не просто поставщиком, но и надежным партнером по бизнесу, заинтересованным в успехе вашего заведения.

            Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Подольск по лучшему соотношению цена/качество.

            Почему стулья из ротанга покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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