Стулья из ротанга в Пятигорске оптом

от 2 390 ₽

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Настоящее фото товара Стул Асоль, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Асоль, светло-бежевый
Настоящее фото товара Плетенное кресло Зиндер из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
4 290 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетенное кресло Зиндер из искусственного ротанга, коричневый
Настоящее фото товара Плетенное кресло Бамако, латте, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Плетенное кресло Бамако, латте
Настоящее фото товара Плетенное кресло Мопти, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетенное кресло Мопти, светло-бежевый
Настоящее фото товара Плетенное кресло из искусственного ротанга Канкан, коринчевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Плетенное кресло из искусственного ротанга Канкан, коринчевый
Настоящее фото товара Плетенное кресло из искусственного ротанга Канкан, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетенное кресло из искусственного ротанга Канкан, светло-серый
Настоящее фото товара Плетенный стул из искусственного ротанга Джос, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетенный стул из искусственного ротанга Джос, палевый
Настоящее фото товара Плетенный стул из искусственного ротанга Банги, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Плетенный стул из искусственного ротанга Банги, серый
Настоящее фото товара Плетенный стул из искусственного ротанга Кикви, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетенный стул из искусственного ротанга Кикви, коричневый
Настоящее фото товара Плетенный стул Камея, латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетенный стул Камея, латте
Настоящее фото товара Стул Асоль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Асоль, коричневый
Настоящее фото товара Стул Асоль, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Асоль, капучино
Настоящее фото товара Плетеное кресло из искусственного ротанга Бревард, палевый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
8 590 ₽9 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеное кресло из искусственного ротанга Бревард, палевый
Настоящее фото товара Кресло плетенное Бревард, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
5
Кресло плетенное Бревард, коричневый
Настоящее фото товара Плетеное кресло из искусственного ротанга Клир, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Плетеное кресло из искусственного ротанга Клир, коричневый
Настоящее фото товара Плетеное кресло из искусственного ротанга Слитмут, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеное кресло из искусственного ротанга Слитмут, палевый
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Почему стоит выбрать стулья из ротанга?

Ранее плетеная мебель встречалась только на дачах, открытых площадках, террасах. Сейчас мебель из ротанга набирает популярность не только в летних кафе и ресторанах. Почему многие рестораторы делают выбор в пользу ротанга?

Плетеные изделия дарят любому помещению особый уют и комфорт. Не секрет, что самые популярные рестораны славятся не одной лишь кухней, а атмосферой и качественным интерьером, выполненным по проекту известных дизайнеров. Мебель играет важную и важно еще при проектировании найти подходящее решение.

Мебель из ротанга подчеркивает имидж заведения, намекая на достаток, высокий уровень и вкус владельца. Роскошные модели стульев способны создать приятное первое впечатление на гостей, создав желание подольше остаться в этом месте, а позже вернуться вновь. Комфортный отдых позволяет расслабиться, восстановить силы и принимать максимальное количество поз, что немаловажно при выборе стульев для ресторана.

Преимущества плетенных стульев:

  • Низкая цена;
  • Популярные дизайнерские модели, которые станут настоящим украшением для интерьера;
  • Комфортная посадка;
  • Не привередливы в уходе, быстро чистятся от загрязнений;
  • Легки, практичны и долговечны – материал не боится воды, пятен, грязи;
  • Долговечны в эксплуатации, способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени;
  • Большой выбор стульев.

Где купить стулья из ротанга в Пятигорске?

ChiedoCover - это компания-изготовитель товаров для оснащения ресторанов, кафе и баров по всей Пятигорску и Ставропольскому краю. Мы предлагаем мебель, текстиль, также предметы декора собственного производства по ценам ниже средних. В каталоге представлен большой выбор стульев из искусственного ротанга.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Большой опыт работы в сфере ресторанного бизнеса.
  • Наша мебель популярна на рынке HoReCa, благодаря высоким параметрам качества при производстве, а также долгому сроку службы.
  • Особая прочность товаров, благодаря технике производства.
  • Низкая стоимость, без наценок, переплат и посредников.
  • Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, готовы сделать персональное предложение, а оптовикам и постоянным клиентам предлагаем более выгодные условия сотрудничества.
  • При долгосрочном сотрудничестве мы становимся не просто поставщиком, но и надежным партнером по бизнесу, заинтересованным в успехе вашего заведения.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Пятигорск по лучшему соотношению цена/качество.

Почему стулья из ротанга покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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