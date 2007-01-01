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Ранее плетеная мебель встречалась только на дачах, открытых площадках, террасах. Сейчас мебель из ротанга набирает популярность не только в летних кафе и ресторанах. Почему многие рестораторы делают выбор в пользу ротанга?
Плетеные изделия дарят любому помещению особый уют и комфорт. Не секрет, что самые популярные рестораны славятся не одной лишь кухней, а атмосферой и качественным интерьером, выполненным по проекту известных дизайнеров. Мебель играет важную и важно еще при проектировании найти подходящее решение.
Мебель из ротанга подчеркивает имидж заведения, намекая на достаток, высокий уровень и вкус владельца. Роскошные модели стульев способны создать приятное первое впечатление на гостей, создав желание подольше остаться в этом месте, а позже вернуться вновь. Комфортный отдых позволяет расслабиться, восстановить силы и принимать максимальное количество поз, что немаловажно при выборе стульев для ресторана.
Преимущества плетенных стульев:
ChiedoCover - это компания-изготовитель товаров для оснащения ресторанов, кафе и баров по всей Волгодонску и Ростовской области. Мы предлагаем мебель, текстиль, также предметы декора собственного производства по ценам ниже средних. В каталоге представлен большой выбор стульев из искусственного ротанга.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Волгодонску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Волгодонску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Волгодонску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Волгодонску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня