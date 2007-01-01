+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья ИЗО в Каспийске оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каспийску и Дагестану

          Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изо Хром
          Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо с пюпитром, красный
          Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Изо GTS
          Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо Net
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная ИЗО-4
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3 плюс
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная ИЗО-2
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Т плюс
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Т плюс, красный
          Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо NET хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо NET черный
          Настоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Изо Т
          Настоящее фото товара Стул Фабрикант, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Фабрикант, черный каркас
          Смотреть все

          Стулья ИЗО: универсальность и максимальная практичность

          Мебель — основа любого интерьера, от выбора стульев и столов будет зависеть общее впечатление, а также удобство и комфортабельность. Универсальные стулья ИЗО — это находка для офисов и бизнес-центров в Каспийске, государственных образовательных учреждений, а также для помещений, где проводятся различные мастер-классы и другие мероприятия. Рассмотрим эти модели поближе.

          Офисные стулья ИЗО: особенности и технические характеристики

          Черный офисный стул ИЗО органично смотрится в любом интерьере, это предельно универсальная и классическая модель, которая станет незаменимым элементом мебели в бизнес-центрах. Если рассмотреть эту модель поближе, то в первую очередь следует отметить стильный дизайн, обтекаемая форма, которая позволяет человеку чувствовать комфорт, даже при длительном сидении на таких стульях не устает спина.

          Корпус данных моделей выполнен из стали, это обеспечивает большой срок службы и позволяет изделиям справляться с нагрузками и интенсивным, каждодневным использованием. На сегодняшний день ткань стула ИЗО бывает разной, хорошим решением станет обивка данных изделий рогожкой. Это износостойкая ткань, которая не вытирается, не изменяет свой внешний вид, а также очень бюджетная и одна из самых доступных на российском рынке. Такое сочетание стула — это оптимальный вариант для офиса, в условиях специфики работы и большой нагрузки они без проблем справятся со всеми своими основными функциями.

          Стулья ИЗО хром — прекрасное решение для проведение пресс-конференций

          Интересным решением являются стулья ИЗО хромированные, изящный внешний вид, удачное сочетание цвета гарантированно впишется в помещение для проведение различных мастер-классов, а также пресс-конференций и других обучающих мероприятий. Они прочные, надежные, корпус стула изготавливаются также из высокопрочной стали, поэтому можно быть абсолютно уверенными в долговечности. Помимо того, одним из определяющих достоинств является практичность. Принимая во внимание, что уборка помещений происходит каждый день, следовательно важно, чтобы это не занимало много времени. Стулья ИЗО довольно быстро и просто приводятся в порядок простой влажной салфеткой, изделия обладают небольшим весом, поэтому не составит большого труда переставить их с места на место во время уборки. Таким образом, данные модели легко приводятся в порядок и готовы к приему следующих участников мероприятий.

          Черные стулья ИЗО — классика производства, это традиционный и наиболее универсальный цвет, прекрасно сочетающийся со многими тонами. Такие модели помимо своих основных функций, смогут украсить помещение и наполнить целостностью. Одними из главных сфер использования таких стульев являются также государственные образовательные учреждение. Хорошим вариантом станет меблировка аудитории в ВУЗах этими изделиями. Помимо вышеперечисленных преимуществ отметим также доступную и низкую стоимость. Это выдвигает данные модели в одни из самых востребованных и распространенных в России.

          Где купить стулья ИЗО в Каспийске?

          Наша компания изготавливает качественную, надежную и долговечную мебель. Европейский стиль, модный дизайн, мы удачно сочетаем высокое качество и красивый внешний вид моделей. Компания ChiedoCover уделяет большое внимание профессионализму сотрудников, поэтому мы отбираем только опытных работников и мастеров своего дела. Доставка нашей продукции производится по всей России и странам СНГ.

          Купить стулья ИЗО в Каспийске довольно просто: достаточно зайти на наш официальный сайт, выбрать подходящие модели, оформить заказ и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры. Они ответят на все вопросы, касающиеся нашей продукции и могут порекомендовать оптимальный вариант, который обязательно Вам понравится.

          Почему стулья изо покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Каспийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Каспийску ?

            Доставка товара по Каспийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каспийску ?

            Стоимость доставки по Каспийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Каспийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каспийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Каспийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Каспийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют