Мебель — основа любого интерьера, от выбора стульев и столов будет зависеть общее впечатление, а также удобство и комфортабельность. Универсальные стулья ИЗО — это находка для офисов и бизнес-центров в Лобне, государственных образовательных учреждений, а также для помещений, где проводятся различные мастер-классы и другие мероприятия. Рассмотрим эти модели поближе.
Черный офисный стул ИЗО органично смотрится в любом интерьере, это предельно универсальная и классическая модель, которая станет незаменимым элементом мебели в бизнес-центрах. Если рассмотреть эту модель поближе, то в первую очередь следует отметить стильный дизайн, обтекаемая форма, которая позволяет человеку чувствовать комфорт, даже при длительном сидении на таких стульях не устает спина.
Корпус данных моделей выполнен из стали, это обеспечивает большой срок службы и позволяет изделиям справляться с нагрузками и интенсивным, каждодневным использованием. На сегодняшний день ткань стула ИЗО бывает разной, хорошим решением станет обивка данных изделий рогожкой. Это износостойкая ткань, которая не вытирается, не изменяет свой внешний вид, а также очень бюджетная и одна из самых доступных на российском рынке. Такое сочетание стула — это оптимальный вариант для офиса, в условиях специфики работы и большой нагрузки они без проблем справятся со всеми своими основными функциями.
Интересным решением являются стулья ИЗО хромированные, изящный внешний вид, удачное сочетание цвета гарантированно впишется в помещение для проведение различных мастер-классов, а также пресс-конференций и других обучающих мероприятий. Они прочные, надежные, корпус стула изготавливаются также из высокопрочной стали, поэтому можно быть абсолютно уверенными в долговечности. Помимо того, одним из определяющих достоинств является практичность. Принимая во внимание, что уборка помещений происходит каждый день, следовательно важно, чтобы это не занимало много времени. Стулья ИЗО довольно быстро и просто приводятся в порядок простой влажной салфеткой, изделия обладают небольшим весом, поэтому не составит большого труда переставить их с места на место во время уборки. Таким образом, данные модели легко приводятся в порядок и готовы к приему следующих участников мероприятий.
Черные стулья ИЗО — классика производства, это традиционный и наиболее универсальный цвет, прекрасно сочетающийся со многими тонами. Такие модели помимо своих основных функций, смогут украсить помещение и наполнить целостностью. Одними из главных сфер использования таких стульев являются также государственные образовательные учреждение. Хорошим вариантом станет меблировка аудитории в ВУЗах этими изделиями. Помимо вышеперечисленных преимуществ отметим также доступную и низкую стоимость. Это выдвигает данные модели в одни из самых востребованных и распространенных в России.
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Стоимость доставки по Лобне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Лобне осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Лобне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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