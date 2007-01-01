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          Товары по акции

          Стулья Кромвель в Ишиме оптом

          от 7 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишиму и Тюменской области

          Настоящее фото товара Стул Кромвель, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кромвель, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, желтый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, мятный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кромвель, мятный
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, серый
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кромвель, синий
          Настоящее фото товара Стул Кромвель, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кромвель, фиолетовый
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          Стулья Кромвель — отличное решение для дома и HoReCa

          Стильный и мягкий стул — основа мебельного оснащения кафе, а также ресторанов и гостиниц. Эти модели невероятно эстетичны, обладают современным, европейским внешним видом и смогут искусно преобразить в Ишиме интерьер любого помещения. Для того, чтобы грамотно оснастить помещение мебелью нужно придерживаться определенным правилам. Стулья должны иметь высокие показатели износостойкости, достойно справляться с различными физическими и механическими воздействиями, а также не истираться со временем и быть максимально долговечными. Стулья Кромвель — прекрасный вариант для меблировки заведений сегмента HoReCa. Они привлекут внимание посетителей и гостей кафе или ресторанов, предоставят комфорт и уют. На них приятно сидеть, отдыхать, а также ужинать или просто проводит время за общением с друзьями.

          Мягкие стулья Кромвель

          Стулья Кромвель обладают мягкой обивкой, рассмотрим данные модели более подробно. Вблизи эти изделия имеют привлекательный и уникальный внешний вид. Каркас стульев изготовлен из массива дерева, этот материал считается самым экологически чистым, поэтому такие модели являются абсолютно безопасными для повседневного использования, гипоаллергенны, не источают различных неприятных запахов и приятны на ощупь. Ножки стула производятся из бука, за счет этого достигается повышенная устойчивость, такие модели могут выдерживать большую нагрузку и полную каждодневную полную посадку в кафе или ресторане. Они обладают относительно небольшим весом, что, безусловно, облегчает работу обслуживающего персонала, благодаря этому уборка помещений и рассадка значительно сокращается по времени.

          Кроме того, такие модели не восприимчивы к различным физическим и механическим воздействиям, что гарантирует износостойкость и практичность. Уход за стульями Кромвель не сложный: салфетка из микрофибры способна убрать пыль и незначительные загрязнения со стула. Современный и универсальный внешний вид способствует тому, что такие модели будут хорошо гармонировать как в классических стилях, так и в самых популярных стилевых направлениях. В настоящее время в каталоге стульев Кромвель можно выбрать самые популярные цвета: белый, бежевый, синий, красный, зеленый и многие другие. Таким образом, Вы с легкостью сможете подобрать для своего заведения идеальный вариант, с учетом Вашего интерьера.

          Стулья Кромвель для дома: практичность и невероятный внешний вид

          Стулья Кромвель отлично подходят для меблировки в квартире, они хороши как на кухню, так и в комнату и гостиную. Одними из ключевых параметров для подобных изделий является хорошее качество, надежность, практичность и большой срок службы. Такая мебель хорошо вписывается даже в небольшие квартиры и помещения, например, в квартиру-студию. За счет компактности и небольшого веса они легко перемещаются с места на место. Натуральные материалы при изготовлении станут гарантией экологичности. Мягкая и эстетически приятная обивка обязательно понравится всем домашним, предоставит максимальный релакс и удобство. Подобные модели создают домашний уют, они станут неотъемлемой частью мебельного оснащения Вашего дома.

          Стулья Кромвель с подлокотниками

          Наличие подлокотников улучшает положительные качества стульев Кромвель. Этот элемент пользуется большим спросом и очень востребован. Данные изделия отлично подойдут для гостиниц и различных заведений общественного питания. Это удачное сочетание цены и качества. В настоящее время — это хит продаж на российском мебельном рынке. Они украсят своим видом любое помещение. Кроме того, стулья Кромвель с подлокотниками станут не заменимыми для создания итальянского стиля в ресторанах и кафе. Оригинальный и эксклюзивный внешний вид будет настоящим подарком для посетителей и гостей заведений.

          Итак, стулья Кромвель — универсальная и популярная модель, которая используется во многих сферах деятельности. Они пользуются большим спросом в ресторанах, кафе, а также других сегментах HoReCa и дома. Такая популярность обусловлена отличными техническими характеристиками, повышенной надежностью, легко и просто приводится в порядок буквально за несколько минус, а также безопасны и рассчитаны на повседневное использование. Такие модели не оставят равнодушным ни одного человека.

          Где купить стулья Кромвель в Ишиме?

          На сегодняшний день многие компании предлагают мебель для кафе и ресторанов, использовав различные материалы для производства. Стулья и столы от ChiedoCover – незаменимая часть мебельного оснащения сегмента HoReCa, а также дома, офиса и дачи. Компания на протяжении более 13 лет изготавливает высококачественную мебель, которая обладает современным внешним европейским видом. Строгий контроль качества в сочетании с новым оборудованием позволяют свести к минимуму брак продукции, поэтому можно быть уверенным в надежности и долговечности столов и стульев от ChiedoCover. В настоящее время каталог продукции компании включает самые уникальные, эксклюзивные и неповторимые модели. Дизайнеры в компании разрабатывают новинки с учетом отзывов покупателей, тем самым создавая мебель премиум-качества и комфорта.

          Купить стулья Кромвель в Ишиме можно на сайте нашей компании. Здесь Вы в любое время суток сможете оформить заказ на мебель. Для Вашего удобства существует функция - «обратный звонок», которая сэкономит время. Буквально в самые кротчайшие сроки менеджеры свяжутся с Вами после Вашего оставленного запроса. Профессиональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы, они обладают всеми необходимыми компетенциями — они порекомендуют идеальный вариант, с учетом всех Ваших пожеланий. Доставка продукции ChiedoCover производится по всей России и странам СНГ.

          Почему стулья кромвель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ишим и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишиму ?

            Доставка товара по Ишиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишиму ?

            Стоимость доставки по Ишиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ишиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ишиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ишиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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