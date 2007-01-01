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Стильный и мягкий стул — основа мебельного оснащения кафе, а также ресторанов и гостиниц. Эти модели невероятно эстетичны, обладают современным, европейским внешним видом и смогут искусно преобразить в Магнитогорске интерьер любого помещения. Для того, чтобы грамотно оснастить помещение мебелью нужно придерживаться определенным правилам. Стулья должны иметь высокие показатели износостойкости, достойно справляться с различными физическими и механическими воздействиями, а также не истираться со временем и быть максимально долговечными. Стулья Кромвель — прекрасный вариант для меблировки заведений сегмента HoReCa. Они привлекут внимание посетителей и гостей кафе или ресторанов, предоставят комфорт и уют. На них приятно сидеть, отдыхать, а также ужинать или просто проводит время за общением с друзьями.
Стулья Кромвель обладают мягкой обивкой, рассмотрим данные модели более подробно. Вблизи эти изделия имеют привлекательный и уникальный внешний вид. Каркас стульев изготовлен из массива дерева, этот материал считается самым экологически чистым, поэтому такие модели являются абсолютно безопасными для повседневного использования, гипоаллергенны, не источают различных неприятных запахов и приятны на ощупь. Ножки стула производятся из бука, за счет этого достигается повышенная устойчивость, такие модели могут выдерживать большую нагрузку и полную каждодневную полную посадку в кафе или ресторане. Они обладают относительно небольшим весом, что, безусловно, облегчает работу обслуживающего персонала, благодаря этому уборка помещений и рассадка значительно сокращается по времени.
Кроме того, такие модели не восприимчивы к различным физическим и механическим воздействиям, что гарантирует износостойкость и практичность. Уход за стульями Кромвель не сложный: салфетка из микрофибры способна убрать пыль и незначительные загрязнения со стула. Современный и универсальный внешний вид способствует тому, что такие модели будут хорошо гармонировать как в классических стилях, так и в самых популярных стилевых направлениях. В настоящее время в каталоге стульев Кромвель можно выбрать самые популярные цвета: белый, бежевый, синий, красный, зеленый и многие другие. Таким образом, Вы с легкостью сможете подобрать для своего заведения идеальный вариант, с учетом Вашего интерьера.
Стулья Кромвель отлично подходят для меблировки в квартире, они хороши как на кухню, так и в комнату и гостиную. Одними из ключевых параметров для подобных изделий является хорошее качество, надежность, практичность и большой срок службы. Такая мебель хорошо вписывается даже в небольшие квартиры и помещения, например, в квартиру-студию. За счет компактности и небольшого веса они легко перемещаются с места на место. Натуральные материалы при изготовлении станут гарантией экологичности. Мягкая и эстетически приятная обивка обязательно понравится всем домашним, предоставит максимальный релакс и удобство. Подобные модели создают домашний уют, они станут неотъемлемой частью мебельного оснащения Вашего дома.
Наличие подлокотников улучшает положительные качества стульев Кромвель. Этот элемент пользуется большим спросом и очень востребован. Данные изделия отлично подойдут для гостиниц и различных заведений общественного питания. Это удачное сочетание цены и качества. В настоящее время — это хит продаж на российском мебельном рынке. Они украсят своим видом любое помещение. Кроме того, стулья Кромвель с подлокотниками станут не заменимыми для создания итальянского стиля в ресторанах и кафе. Оригинальный и эксклюзивный внешний вид будет настоящим подарком для посетителей и гостей заведений.
Итак, стулья Кромвель — универсальная и популярная модель, которая используется во многих сферах деятельности. Они пользуются большим спросом в ресторанах, кафе, а также других сегментах HoReCa и дома. Такая популярность обусловлена отличными техническими характеристиками, повышенной надежностью, легко и просто приводится в порядок буквально за несколько минус, а также безопасны и рассчитаны на повседневное использование. Такие модели не оставят равнодушным ни одного человека.
На сегодняшний день многие компании предлагают мебель для кафе и ресторанов, использовав различные материалы для производства. Стулья и столы от ChiedoCover – незаменимая часть мебельного оснащения сегмента HoReCa, а также дома, офиса и дачи. Компания на протяжении более 13 лет изготавливает высококачественную мебель, которая обладает современным внешним европейским видом. Строгий контроль качества в сочетании с новым оборудованием позволяют свести к минимуму брак продукции, поэтому можно быть уверенным в надежности и долговечности столов и стульев от ChiedoCover. В настоящее время каталог продукции компании включает самые уникальные, эксклюзивные и неповторимые модели. Дизайнеры в компании разрабатывают новинки с учетом отзывов покупателей, тем самым создавая мебель премиум-качества и комфорта.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня