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          Товары по акции

          Стулья Кроссбэк в Балашове оптом

          от 2 450 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балашову и Саратовской области

          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк темно-красный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
          Настоящее фото товара Стул Piemonte, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Piemonte
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк с патиной черный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк с черной подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк с желтой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
          3 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк флаг
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк пластиковый черный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый красный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк белый/ желтый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк белый/ красный
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          Стулья Кроссбэк – экологичность, прочность, долговечность

          Классические французские стулья Кроссбек для кафе являются одними из самых востребованных видов банкетной мебели. Эти стулья отличаются от остальных экологичностью, ведь при изготовлении используется исключительно натуральное дерево. Этот прочный и долговечный материал обладает привлекательностью и способен украсить любое помещение.

          Стулья прекрасно впишутся в интерьеры таких стилей как классика, прованс, кантри. Универсальные модели придутся на любой вкус, потому что их можно покрасить в любой цвет дерева. Оригинальная конструкция модели обеспечивает комфортную посадку. Чтобы гостям было удобнее разместиться на стуле, можно оснастить его мягкой декоративной подушкой.

          Преимущества стула Кроссбэк:

          • Привлекательный внешний вид;
          • Комфортная посадка;
          • Экологичность;
          • Устойчивость;
          • Легкость;
          • Высокая прочность.

          Дизайн мебели украшает любое торжество. Для праздничного настроения рестораторы рекомендуют использовать декоративное оформление. На нашем сайте можно найти украшения в виде подушек, чехлов, лент и бантов.

          Где купить стулья Кроссбэк в Балашове?

          Компания-производитель ChiedoCover предлагает купить мебель высокого качества по лучшей цене. На сайте размещен большой ассортимент расцветок знаменитого стула – белые, коричневые, зеленые, красные, прозрачные и др. В каталоге предложен большое разнообразие моделей, позволяющее подобрать подходящее решение для кафе, баров, ресторанов, офисов и дома.

          Также в каталоге вы найдете варианты Кроссбэк в виде барных стульев, с мягким сидением, некоторые модели имеют более широкое сидение, а некоторые более узкое. Конфигурация стульев отличается друг от друга, что позволяет подобрать нужное решения для вашего заведения.

          Заказать товар можно на сайте в любое удобное время. Если у вас появились сомнения или вопросы, оставьте заявку на бесплатную консультацию менеджера. Специалист перезвонит вам в ближайшее время.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в сфере HoReCa.
          • Товары хорошего качества и высокой степени комфорта.
          • Благодаря собственному производству стоимость без наценок и переплат.
          • Личный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей и оптовиков специальные предложения.

          Мы предлагаем купить стулья для кафе в городе Балашов по низкой цене. Наша мебель ценится за высокое качество, прочность, долгий срок службы и комфортабельность.

          Почему стулья кроссбэк покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балашова и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балашову ?

            Доставка товара по Балашову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балашову ?

            Стоимость доставки по Балашову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балашову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балашову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балашове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балашову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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