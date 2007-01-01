Классические французские стулья Кроссбек для кафе являются одними из самых востребованных видов банкетной мебели. Эти стулья отличаются от остальных экологичностью, ведь при изготовлении используется исключительно натуральное дерево. Этот прочный и долговечный материал обладает привлекательностью и способен украсить любое помещение.
Стулья прекрасно впишутся в интерьеры таких стилей как классика, прованс, кантри. Универсальные модели придутся на любой вкус, потому что их можно покрасить в любой цвет дерева. Оригинальная конструкция модели обеспечивает комфортную посадку. Чтобы гостям было удобнее разместиться на стуле, можно оснастить его мягкой декоративной подушкой.
Преимущества стула Кроссбэк:
Дизайн мебели украшает любое торжество. Для праздничного настроения рестораторы рекомендуют использовать декоративное оформление. На нашем сайте можно найти украшения в виде подушек, чехлов, лент и бантов.
Компания-производитель ChiedoCover предлагает купить мебель высокого качества по лучшей цене. На сайте размещен большой ассортимент расцветок знаменитого стула – белые, коричневые, зеленые, красные, прозрачные и др. В каталоге предложен большое разнообразие моделей, позволяющее подобрать подходящее решение для кафе, баров, ресторанов, офисов и дома.
Также в каталоге вы найдете варианты Кроссбэк в виде барных стульев, с мягким сидением, некоторые модели имеют более широкое сидение, а некоторые более узкое. Конфигурация стульев отличается друг от друга, что позволяет подобрать нужное решения для вашего заведения.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кургану осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кургану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кургану осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кургану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня