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          Товары по акции

          Стулья Квини в Москве оптом

          от 6 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Москве и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Квини, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Квини, желтый
          Настоящее фото товара Стул Квини, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Квини, синий
          Настоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Квини, розовый
          Настоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Квини, серый
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          Стулья Квини: современный дизайн и повышенная комфортабельность

          Если Вы планируете открывать ресторан или кафе в Московской области, то Вам необходимо обратить особое внимание на мебельное оснащение. Одни из рекомендаций рестораторов говорят о том, что именно комфортабельные и удобные столы и стулья позволяют посетителям и гостям заведений получать максимальное удовольствие от пребывания в кафе или ресторанах. Российский рынок HoReCa предлагает очень много вариантов стульев для ресторанов и кафе, самых разных стилей и цветов.

          Дизайн стульев Квини

          Стулья Квини — это очень современные и отличающиеся изысканным стилем модели. Рассмотрим поближе данные стулья: ножки выполнены из высококачественной стали, это гарантирует устойчивость и надежность всей конструкции, мягкое сиденье и комфортабельная спинка делает их максимально удобными. Как правило, стулья Квини изготавливаются в ярких: синих, серых, а также желтых и розовых цветах, поэтому они органично смотрятся в экологическом стиле. Данный стиль характеризуется сочетанием природных оттенков с насыщенными цветами. В эко стиле преобладают такие материалы как дерево, стекло, камень. Стулья Квини прекрасно дополнят атмосферу ресторана или кафе в экологическом стиле.

          Материал изготовления

          Сиденье стульев Квини изготавливается из качественной микрофибры, поэтому они достаточно не прихотливы в уходе, не вытираются, а также не тянутся и не образуются катышки. Данные стулья имеют небольшой вес, так что их без труда может переставить с места на место даже хрупкая девушка, это особенно актуально, поскольку, чаще всего, администраторы и официанты в кафе и ресторанах — девушки. Стулья Квини спроектированы с учетом антропометрических данных человека, поэтому они характеризуются удобством и комфортом.

          Таким образом, Квини — это яркие удобные стулья с приятной спинкой и подлокотниками, которые идеально смотрятся в эко стиле кафе или ресторана и других стилистических направлениях.

          Где купить стулья Квини в Москве и в Московской области?

          Компания ChiedoCover – это территория качественной, а также надежной и долговечной банкетной мебели и элитного текстиля. Взвешенность является одной из важных достоинств нашей компании. Мы предлагаем только выгодные цены и условия, быстрая доставка по России и странам СНГ выдвигают нашу компанию в лидеры на российском рынке HoReCa.

          Купить стулья Квини в Москве в ресторан или кафе можно на сайте нашей компании. Сегодня в каталоге продукции представлены самые современные модели столов и стульев, а также аксессуаров и другого дополнительного оборудования. Оставляйте заявку на обратный звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами в самые короткие сроки.

          Почему стулья квини покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Москву и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Москве ?

            Доставка товара по Москве осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Москве ?

            Стоимость доставки по Москве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Москве осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Москве телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Москве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Москве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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