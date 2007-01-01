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Если Вы планируете открывать ресторан или кафе в Самарской области, то Вам необходимо обратить особое внимание на мебельное оснащение. Одни из рекомендаций рестораторов говорят о том, что именно комфортабельные и удобные столы и стулья позволяют посетителям и гостям заведений получать максимальное удовольствие от пребывания в кафе или ресторанах. Российский рынок HoReCa предлагает очень много вариантов стульев для ресторанов и кафе, самых разных стилей и цветов.
Стулья Квини — это очень современные и отличающиеся изысканным стилем модели. Рассмотрим поближе данные стулья: ножки выполнены из высококачественной стали, это гарантирует устойчивость и надежность всей конструкции, мягкое сиденье и комфортабельная спинка делает их максимально удобными. Как правило, стулья Квини изготавливаются в ярких: синих, серых, а также желтых и розовых цветах, поэтому они органично смотрятся в экологическом стиле. Данный стиль характеризуется сочетанием природных оттенков с насыщенными цветами. В эко стиле преобладают такие материалы как дерево, стекло, камень. Стулья Квини прекрасно дополнят атмосферу ресторана или кафе в экологическом стиле.
Сиденье стульев Квини изготавливается из качественной микрофибры, поэтому они достаточно не прихотливы в уходе, не вытираются, а также не тянутся и не образуются катышки. Данные стулья имеют небольшой вес, так что их без труда может переставить с места на место даже хрупкая девушка, это особенно актуально, поскольку, чаще всего, администраторы и официанты в кафе и ресторанах — девушки. Стулья Квини спроектированы с учетом антропометрических данных человека, поэтому они характеризуются удобством и комфортом.
Таким образом, Квини — это яркие удобные стулья с приятной спинкой и подлокотниками, которые идеально смотрятся в эко стиле кафе или ресторана и других стилистических направлениях.
Компания ChiedoCover – это территория качественной, а также надежной и долговечной банкетной мебели и элитного текстиля. Взвешенность является одной из важных достоинств нашей компании. Мы предлагаем только выгодные цены и условия, быстрая доставка по России и странам СНГ выдвигают нашу компанию в лидеры на российском рынке HoReCa.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новокуйбышевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новокуйбышевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новокуйбышевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новокуйбышевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня