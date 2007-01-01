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          Товары по акции

          Стулья Кьявари в Ленинске-Кузнецком оптом

          от 2 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ленинску-Кузнецкому и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          В наличии
          2 390 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кьявари Белый, береза
          Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Бабел, белый с белой вставкой
          Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с черной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Бабел, черный с черной вставкой
          Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с серой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Бабел, черный с серой вставкой
          Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул обеденный Шанель коричневый
          Настоящее фото товара Складной стул Кьявари серебряный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Складной стул Кьявари серебряный, деревянный
          Настоящее фото товара Складной стул Кьявари шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Складной стул Кьявари шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари мягкий, черное дерево, рубин
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, черное дерево, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари мягкий, черное дерево, бежевый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, черный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, рубин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари мягкий, дерево шампань, рубин
          Настоящее фото товара Стул Врангель, деревянный, коричневная подушка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Врангель, деревянный, коричневная подушка
          Настоящее фото товара Стул Врангель, деревянный, черная подушка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Врангель, деревянный, черная подушка
          Настоящее фото товара Стул Врангель, деревянный, красная подушка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Врангель, деревянный, красная подушка
          Настоящее фото товара Стул Врангель, деревянный, зеленая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Врангель, деревянный, зеленая подушка
          Настоящее фото товара Стул Камелия белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Камелия белый
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          Стулья Кьявари – элегантность, легкость прочность

          Стулья Кьявари берут начало в 19 веке и до сих пор являются одними из самых популярных и востребованных. Джузеппе Гаетано Дескалци родился в небольшой итальянской деревеньке Chiavari. Отец мальчика изготавливал винные бочки, поэтому Джузеппе с детства увлекался изделиями из дерева, а затем решил посвятить жизнь ремеслу мебельного мастерства.

          Именно он создал стул, который вошел в историю как самый популярный и универсальный вид мебели. Их используют как на торжественных приемах звезд Голливуда, так и на обычных корпоративных мероприятиях. Изначально Дескалаци стремился создать стул, который отличается легкостью, но при этом обладающий высокой прочностью.

          Конструкция стула собрана с учетом нагрузок, которые несет каждый элемент, благодаря чему снизился вес изделия. Также преимуществом стульев Кьявари является уникальность. Какой бы материал не использовался при изготовлении, конструкция не изменяется и внешний вид стула остается первозданным.

          Преимущества стула Кьявари:

          • Достойный внешний вид;
          • Высокая степень комфорта;
          • Устойчивость;
          • Легкость;
          • Высокая прочность.

          Дизайн стульев украшает любое торжество. Особенно популярные белые модели для оснащения свадебных залов. Чтобы подчеркнуть праздничное настроение, оформители используют аксессуары и декор для украшения стульев. На нашем сайте можно найти подушки для стульев кьявари, большой выбор чехлов, лент и бантов.

          Где купить стулья Кьявари в Ленинске-Кузнецком?

          Компания-производитель ChiedoCover предлагает купить мебель высокого качества по лучшей цене. На сайте представлен большой ассортимент расцветок знаменитого стула – золотые, белые, коричневые, зеленые, красные, прозрачные и др. В каталоге предложены два варианта моделей – из дерева и японского полипропилена.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в сфере HoReCa.
          • Товары высокого качества.
          • Низкие цены благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей и оптовиков скидки.

          Заходите в каталог и заказывайте банкетные стулья в любое время. Мы предлагаем одни из самых низких цен в городе Ленинск-Кузнецкий и в Кемеровской области. По вопросам оплаты и доставки, обратитесь по телефону горячей линии, либо закажите бесплатный звонок менеджера.

          Почему стулья кьявари покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ленинск-Кузнецкий и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ленинску-Кузнецкому ?

            Доставка товара по Ленинску-Кузнецкому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ленинску-Кузнецкому ?

            Стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ленинску-Кузнецкому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ленинске-Кузнецком при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ленинску-Кузнецкому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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