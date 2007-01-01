Стулья Кьявари берут начало в 19 веке и до сих пор являются одними из самых популярных и востребованных. Джузеппе Гаетано Дескалци родился в небольшой итальянской деревеньке Chiavari. Отец мальчика изготавливал винные бочки, поэтому Джузеппе с детства увлекался изделиями из дерева, а затем решил посвятить жизнь ремеслу мебельного мастерства.
Именно он создал стул, который вошел в историю как самый популярный и универсальный вид мебели. Их используют как на торжественных приемах звезд Голливуда, так и на обычных корпоративных мероприятиях. Изначально Дескалаци стремился создать стул, который отличается легкостью, но при этом обладающий высокой прочностью.
Конструкция стула собрана с учетом нагрузок, которые несет каждый элемент, благодаря чему снизился вес изделия. Также преимуществом стульев Кьявари является уникальность. Какой бы материал не использовался при изготовлении, конструкция не изменяется и внешний вид стула остается первозданным.
Преимущества стула Кьявари:
Дизайн стульев украшает любое торжество. Особенно популярные белые модели для оснащения свадебных залов. Чтобы подчеркнуть праздничное настроение, оформители используют аксессуары и декор для украшения стульев. На нашем сайте можно найти подушки для стульев кьявари, большой выбор чехлов, лент и бантов.
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Доставка товара по Самаре осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Самаре рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Самаре осуществляется бесплатно.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Самаре с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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