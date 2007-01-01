Каждый владелец стремится сделать свое заведение уникальным, создавая такую атмосферу, в которую захочется вернуться снова. Кафе в стиле Лофт – смелая и свежая идея, которая привлекает людей. Чтобы создать качественное оформление, необходимо продумать каждую деталь.
Выбор мебели – сложная ответственная задача. От правильного выбора зависит целостность концепции интерьера, имидж заведения, а главное – комфорт гостей. Сегодня на рынке представлен огромный выбор стульев для кафе для кафе и ресторанов. Найти подходящее решение в стиле лофт не так уж сложно, если учесть некоторые особенности стульев.
Чаще всего в интерьере используют черные, коричневые, серые оттенки. Белые и красные элементы также прекрасно вписываются в общий стиль. Каркас стульев как правило должен быть из металла. Если сидение стула мягкое, то в качестве обивки используют грубую, прочную ткань, темных цветов.
Преимущества стульев Лофт:
Интернет-магазин ChiedoCover предлагает ассортимент стульев Лофт. На нашем сайте вы найдете решение на любой вкус и бюджет. В каталоге представлены стулья для бара, табуреты, стулья с мягким сидением, на металлокаркасе и многие другие виды.Мы поставляем мебель, текстиль, а также декор для ресторанов, кафе, баров по Кумертау, а также Башкортостану.
Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:
Заказать понравившийся товар на сайте нашего интернет-магазина можно в любое удобное для вас время. Менеджеры перезвонят вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ, а также подробнее рассказать об условиях покупки, а также проходящих акциях. Если у вас возникли дополнительные вопросы закажите бесплатную консультацию.
Мы предлагаем большой выбор металлических, деревянных и пластмассовых стульев Лофт по лучшему соотношению цены и качества в городе Кумертау.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кумертау осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кумертау рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кумертау осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кумертау с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня