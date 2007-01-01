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          Товары по акции

          Стулья Лофт в Невинномысске оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Невинномысску и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Стул Фьюджи темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Фьюджи темный
          Настоящее фото товара Стул Фьюджи светлое дерево высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Фьюджи светлое дерево высокий
          Настоящее фото товара Стул Фьюджи темный высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Фьюджи темный высокий
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-8
          Настоящее фото товара Скамья Харпин, темная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Харпин, темная
          Настоящее фото товара Скамья Харпин, светлая, произведённого компанией ChiedoCover
          7 400 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья Харпин, светлая
          Настоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Кенрик
          Настоящее фото товара Стул Фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Фуд-корт
          Настоящее фото товара Стул барный Samuel Bar, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Samuel Bar
          Настоящее фото товара Стул Tina, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tina
          Настоящее фото товара Стул Сфера жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Сфера жесткий
          Настоящее фото товара Стул Сфера барный жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Сфера барный жесткий
          Настоящее фото товара Стул Сфера барный мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Сфера барный мягкий
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          Стулья в стиле Лофт

          Каждый владелец стремится сделать свое заведение уникальным, создавая такую атмосферу, в которую захочется вернуться снова. Кафе в стиле Лофт – смелая и свежая идея, которая привлекает людей. Чтобы создать качественное оформление, необходимо продумать каждую деталь.

          Выбор мебели – сложная ответственная задача. От правильного выбора зависит целостность концепции интерьера, имидж заведения, а главное – комфорт гостей. Сегодня на рынке представлен огромный выбор стульев для кафе для кафе и ресторанов. Найти подходящее решение в стиле лофт не так уж сложно, если учесть некоторые особенности стульев.

          Чаще всего в интерьере используют черные, коричневые, серые оттенки. Белые и красные элементы также прекрасно вписываются в общий стиль. Каркас стульев как правило должен быть из металла. Если сидение стула мягкое, то в качестве обивки используют грубую, прочную ткань, темных цветов.

          Преимущества стульев Лофт:

          • Необычный, привлекающий внимание, дизайн;
          • Прекрасно подчеркивает стиль интерьера;
          • Материалы таких стульев прочны и долговечны;
          • Комфортная посадка;
          • Большой выбор моделей;
          • Выгодная цена.

          Где купить стулья Лофт в Невинномысске?

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает ассортимент стульев Лофт. На нашем сайте вы найдете решение на любой вкус и бюджет. В каталоге представлены стулья для бара, табуреты, стулья с мягким сидением, на металлокаркасе и многие другие виды.Мы поставляем мебель, текстиль, а также декор для ресторанов, кафе, баров по Невинномысску, а также Ставропольскому краю.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы изготовления и продаж в сфере HoReCa.
          • Все товары высокого качества и имеют большой гарантийный срок.
          • Мебель отличается прочностью и долговечностью.
          • Низкие цены благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для оптовых и постоянных клиентов особые условия оплаты.

          Заказать понравившийся товар на сайте нашего интернет-магазина можно в любое удобное для вас время. Менеджеры перезвонят вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ, а также подробнее рассказать об условиях покупки, а также проходящих акциях. Если у вас возникли дополнительные вопросы закажите бесплатную консультацию.

          Мы предлагаем большой выбор металлических, деревянных и пластмассовых стульев Лофт по лучшему соотношению цены и качества в городе Невинномысск.

          Почему стулья лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Невинномысск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Невинномысску ?

            Доставка товара по Невинномысску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Невинномысску ?

            Стоимость доставки по Невинномысску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Невинномысску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Невинномысску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Невинномысске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Невинномысску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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