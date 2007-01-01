Стулья на металлокаркасе в Пятигорске оптом

от 1 240 ₽

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Настоящее фото товара Стул CHIC светлый кварц, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул CHIC светлый кварц
Настоящее фото товара Стул BOGOTA LATTE, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул BOGOTA LATTE
Настоящее фото товара Стул BLOSSOM серая ткань меланж, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул BLOSSOM серая ткань меланж
Настоящее фото товара Стул BIARRITZ GREY, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул BIARRITZ GREY
Настоящее фото товара Стул BERLIN бежевый меланж, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул BERLIN бежевый меланж, серо-коричневый
Настоящее фото товара Стул обеденный Bertoia черный , произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул обеденный Bertoia черный
Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
3 050 ₽
Оптовая цена
4.1
Ножки полубарные, металлические
Настоящее фото товара Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
1 240 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр
Настоящее фото товара Барный стул Дежавю, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул Дежавю
Настоящее фото товара Стул Самба, капучино, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, капучино
Настоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул Хит 20мм, красная корона
Настоящее фото товара Стул полубарный Tolix Wood со спинкой желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой желтый
Настоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Полин коричневый
Настоящее фото товара Стул складной Джек светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Джек светло-серый
Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Beetle PU бежевый
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Элис полубарный светло-серый
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Почему стоит выбрать стулья на металлокаркасе?

Мебель для кафе, баров и ресторанов требует особой прочности и высокого качества. Стулья должны выдерживать большие нагрузки, постоянную проходимость, быть устойчивыми к механическим воздействиям. Поэтому к этому виду мебели предъявляют достаточно серьезные требования.

Мебель на металлокаркасе особенно популярна среди ресторанов, потому что она практична, удобна и долговечна в использовании. Приобретая стулья один раз, они прослужат долгие верой и правдой долгие годы, не изменяя своего первозданного внешнего вида. Стулья изготавливаются по особой технологии, так как предназначены для повышенных нагрузок.

Внешний вид стульев гармонично вписывается в любой интерьер. Металл вписывается практически во все современные стили.Такие стулья всегда смотрятся дорого, демонстрируя имидж заведения. Большой выбор моделей позволяет найти подходящее решение на любой вкус и кошелек.

Где купить стулья на металлокаркасе в Пятигорске?

Интернет-магазин «ChiedoCover» предлагает приобрести стулья на металлокаркасе по доступной стоимости без наценок. В каталоге представлен большой выбор моделей:

  • Банкетные стулья;
  • Барные;
  • Детские;
  • Регулируемые модели;
  • Мягкие стулья;
  • С подлокотниками;
  • Классические и дизайнерские варианты;

Каждая модель имеет в наличии 10 вариантов цветов каркаса и более 400 вариантов обивки, благодаря чему можно создать уникальную модель стула, идеально подходящего для кухни и столовой. У нас вы найдете лучшее решение для своего заведения!

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Более 10 лет опыта работы в сфере производства мебели, текстиля и декора.
  • Наша мебель востребована на рынке HoReCa, потому что славится высоким качеством, прочностью, долгим сроком службы.
  • Мы готовы сделать персональное предложению каждому клиенту, а при долгосрочном сотрудничестве предлагаем особые условия оплаты.

Если у вас появились вопросы закажите бесплатную консультацию специалиста на сайте компании. Наши менеджеры всегда на связи и готовы помочь с выбором, рассказать об условиях оплаты и доставки, а также рассказать о действующих акциях.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Пятигорск по ценам от производителя без наценок, посредников и переплат.

Почему стулья на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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