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          Товары по акции

          Стулья на металлокаркасе в Екатеринбурге оптом

          от 319 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Екатеринбургу и Свердловской области

          Настоящее фото товара Стул Mesh, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Mesh
          Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Эвита темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Эвита мятный
          Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Эвита зеленый
          Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-1%
          13 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Полин светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Полин темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Полин темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Элис мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Элис розовый
          Настоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Дейзи розовый
          Настоящее фото товара Стул Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул Мелисса серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Мелисса серо-голубой
          Настоящее фото товара Стул Мелисса мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мелисса мятный
          Настоящее фото товара Стул Мелисса синий, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мелисса синий
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Пенелопа серый + розовый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа зеленый + коричневый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа синий + желтый
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          Почему стоит выбрать стулья на металлокаркасе?

          Мебель для кафе, баров и ресторанов требует особой прочности и высокого качества. Стулья должны выдерживать большие нагрузки, постоянную проходимость, быть устойчивыми к механическим воздействиям. Поэтому к этому виду мебели предъявляют достаточно серьезные требования.

          Мебель на металлокаркасе особенно популярна среди ресторанов, потому что она практична, удобна и долговечна в использовании. Приобретая стулья один раз, они прослужат долгие верой и правдой долгие годы, не изменяя своего первозданного внешнего вида. Стулья изготавливаются по особой технологии, так как предназначены для повышенных нагрузок.

          Внешний вид стульев гармонично вписывается в любой интерьер. Металл вписывается практически во все современные стили.Такие стулья всегда смотрятся дорого, демонстрируя имидж заведения. Большой выбор моделей позволяет найти подходящее решение на любой вкус и кошелек.

          Где купить стулья на металлокаркасе в Екатеринбурге?

          Интернет-магазин «ChiedoCover» предлагает приобрести стулья на металлокаркасе по доступной стоимости без наценок. В каталоге представлен большой выбор моделей:

          • Банкетные стулья;
          • Барные;
          • Детские;
          • Регулируемые модели;
          • Мягкие стулья;
          • С подлокотниками;
          • Классические и дизайнерские варианты;

          Каждая модель имеет в наличии 10 вариантов цветов каркаса и более 400 вариантов обивки, благодаря чему можно создать уникальную модель стула, идеально подходящего для кухни и столовой. У нас вы найдете лучшее решение для своего заведения!

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Более 10 лет опыта работы в сфере производства мебели, текстиля и декора.
          • Наша мебель востребована на рынке HoReCa, потому что славится высоким качеством, прочностью, долгим сроком службы.
          • Мы готовы сделать персональное предложению каждому клиенту, а при долгосрочном сотрудничестве предлагаем особые условия оплаты.

          Если у вас появились вопросы закажите бесплатную консультацию специалиста на сайте компании. Наши менеджеры всегда на связи и готовы помочь с выбором, рассказать об условиях оплаты и доставки, а также рассказать о действующих акциях.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Екатеринбург по ценам от производителя без наценок, посредников и переплат.

          Почему стулья на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Екатеринбург и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Екатеринбургу ?

            Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Екатеринбургу ?

            Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Екатеринбургу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Екатеринбурге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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