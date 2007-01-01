Стулья на свадьбу в Шахтёрске оптом

от 4 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул Мирджам, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Мирджам
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Ларго велюр серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вольт рогожка, серо-голубой
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, бежевый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Софи велюр, светло-голубой
Настоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Милан хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Милан хром
Настоящее фото товара Стул Кензи темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кензи темно-серый
Настоящее фото товара Кресло Кэрол синий, произведённого компанией ChiedoCover-41%
Новинка
11 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Кэрол синий
Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Дуглас
Настоящее фото товара Стул Жан, произведённого компанией ChiedoCover
5 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Жан
Настоящее фото товара Стул Кеми, бирюзовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кеми, бирюзовый велюр
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Софи велюр матовый красный
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Барбара велюр терракотовый
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover-14%
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, велюр сирень
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Создаем праздничный интерьер: выбираем стулья на свадьбу

Свадебные мероприятия проводятся круглый год, вне зависимости от погодных условий. Свадьба относится к тем событиям, которые бывают редко, поэтому требуется тщательно продумать детали и, конечно же, интерьер помещения, где будет проходить само торжество. Если Вы планируете открыть бизнес по организации таких мероприятий, то Вам будет крайне интересным этот материал. Сегодня мы разберем как произвести мебельное оснащение помещений, где планируют отметить этот праздник, поговорим о том, как выбрать хорошие стулья на свадьбу в Шахтёрске.

Инструкция по выбору лучших стульев на свадьбу

Любое свадебное мероприятие отличается своей пышностью, помпезностью и желанием молодоженов, чтобы этот день в их жизни остался в памяти навсегда. Это означает, что, как правило, запросы молодоженов строятся вокруг предложений «организуйте нам красивую свадьбы», или «сделайте нам так, чтобы понравилось всем гостям» и подобного рода словосочетаний. Для того, чтобы действительно молодожены и приглашенные гости получили максимум удовольствия необходимо сформировать правильный интерьер в помещении. Красивые стулья на свадьбу — это основа таких мероприятий, выбираем те модели, которые органично впишутся в основной интерьер, а также смогут стать дополнительным декором и украшением. Стулья относятся к одному из главных элементов мебели, поэтому обращаем внимание на удобство и расслабленность при посадке и приеме пищи. Качественные стулья на свадьбу не создадут дискомфорта и прекрасно справятся со своими основными функциями.

Стулья на свадьбу как элемент декора

Следует отметить, что на любой свадьбе обязательно происходят различные фотосессии, так вот правильный выбор стула поспособствует различным вариантам исполнения фотографий. Также такие модели являются прекрасным вариантом для различного декорирования. Сейчас появляется повышенный спрос на живые цветы, которыми аккуратно и эстетично украшают стулья. Это одно из новых направлений, которые восхитительно смотрятся абсолютно в любом интерьере.

Современные стулья на свадьбу имеют множество различных видов и форм изготовления, зачастую у потенциальных покупателей разбегаются глаза. Что выбрать? Следуя рекомендациям, стоит находить те модели, которые будут не только эстетичны, но, безусловно, и практичны. Исходя из этого, отличным вариантом будут стулья из дерева или металла. Это наиболее практичное решение, которое в первую очередь выгодно скажется на эксплуатационных качествах и, следовательно, на долговечности изделия.

Где купить стулья на свадьбу в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover производит банкетную мебель и текстиль для ресторанов, а также кафе и гостиниц. За время существования предприятия мы установили новое, отвечающее всем современным требованиям оборудование. Это позволяет справляться с самыми сложными заказами и объемами. Мы открыты к сотрудничеству. Наши производственные цеха находятся в Кировской области, но сразу скажем, что доставка на сегодняшний день доступна в каждый регион России и СНГ.

Купить стулья на свадьбу в Шахтёрске довольно просто, Вам нужно перейти на наш сайт, выбрать подходящую Вам мебель и оформить заказ. Менеджеры из отдела продаж созвонятся с Вами и обсудят детали Вашего заказа и ответят на другие вопросы по нашей продукции.

Почему стулья на свадьбу покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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