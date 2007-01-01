Для каждого ресторана важна атмосфера. Для ее создания играет роль каждая деталь. Рестораторы знают, что приятная обстановка задает настроение, поэтому стараются грамотно подобрать элементы декора. А чтобы гостям было комфортно, необходимо приобрести удобную качественную мебель.
Стулья Наполеон – это одна из самых популярных моделей стула. Востребованность стула обусловлена рядом достоинств. Продуманный до мелочей дизайн отражает эпоху античного периода. Стулья приобрели известность благодаря многочисленным голливудским фильмам, где они послужили прекрасными декорациями в сценах свадеб, на корпоративах и вечеринках.
Модель стула может быть исполнена в двух вариациях – из натурального дерева, либо поликарбоната. Преимущества деревянного исполнения – натуральность, экологичность и притягательность внешнего вида. Поликарбонат позволяет воплотить любой цвет, а также он прост в уходе и считается более бюджетным вариантом.
Преимущества стула Eames:
Компания-производитель ChiedoCover занимается поставкой мебели и текстиля для ресторанов и отелей и предлагает большой выбор стульев на любой вкус и кошелек. Благодаря собственному производству мы предоставляем возможность купить стулья высокого качества по низкой цене. В каталоге представлен большой выбор расцветок моделей из пластика – красные, белые, прозрачные, желтые, черные и др., а также не менее богатый выбор деревянных стульев.
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня