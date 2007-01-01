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          Товары по акции

          Стулья Наполеон в Уфе оптом

          от 2 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Уфе и Республике Башкортостан

          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Красный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Наполеон Бронза, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Линкольн, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Линкольн, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
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          Стулья Наполеон – стиль, выдержанный веками

          Для каждого ресторана важна атмосфера. Для ее создания играет роль каждая деталь. Рестораторы знают, что приятная обстановка задает настроение, поэтому стараются грамотно подобрать элементы декора. А чтобы гостям было комфортно, необходимо приобрести удобную качественную мебель.

          Стулья Наполеон – это одна из самых популярных моделей стула. Востребованность стула обусловлена рядом достоинств. Продуманный до мелочей дизайн отражает эпоху античного периода. Стулья приобрели известность благодаря многочисленным голливудским фильмам, где они послужили прекрасными декорациями в сценах свадеб, на корпоративах и вечеринках.

          Модель стула может быть исполнена в двух вариациях – из натурального дерева, либо поликарбоната. Преимущества деревянного исполнения – натуральность, экологичность и притягательность внешнего вида. Поликарбонат позволяет воплотить любой цвет, а также он прост в уходе и считается более бюджетным вариантом.

          Преимущества стула Eames:

          • Узнаваемый дизайн, подходящий как для зала, так и на открытых площадках;
          • Материалы позволяют выбрать любой цвет;
          • Высокая степень комфорта;
          • Легкость;
          • Высокая прочность;
          • Низкая цена.

          Где купить стулья Наполеон в Уфе?

          Компания-производитель ChiedoCover занимается поставкой мебели и текстиля для ресторанов и отелей и предлагает большой выбор стульев на любой вкус и кошелек. Благодаря собственному производству мы предоставляем возможность купить стулья высокого качества по низкой цене. В каталоге представлен большой выбор расцветок моделей из пластика – красные, белые, прозрачные, желтые, черные и др., а также не менее богатый выбор деревянных стульев.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.
          • Все товары высокого качества; сохраняют эксплуатационные качества на долгий срок службы.
          • Выгодные цены без переплат, благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
          • Для постоянных клиентов специальные предложения.

          Заходите в каталог, заказывайте мебель, текстиль и аксессуары в любое удобное время, а наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы уточнить детали заявки или подробнее рассказать об условиях заказа. По вопросам оплаты или доставки обращайтесь по телефону, указанному на сайте – консультанты всегда будут рады вам помочь!

          Мы предлагаем мебель по лучшему соотношению цена/качество в городе Уфа и в Республике Башкортостан.

          Почему стулья наполеон покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Уфу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Уфе ?

            Доставка товара по Уфе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Уфе ?

            Стоимость доставки по Уфе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Уфе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Уфе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Уфе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Уфе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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