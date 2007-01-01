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          Товары по акции

          Стулья Прованс в Артеме оптом

          от 5 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Артему и Приморскому краю

          Настоящее фото товара Стул Filon, барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          23 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Filon, барный, бежевый
          Настоящее фото товара Стул прованс-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 225 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул прованс-1
          Настоящее фото товара Стул Омега, произведённого компанией ChiedoCover
          10 400 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Омега
          Настоящее фото товара Стул Босфор, произведённого компанией ChiedoCover
          10 400 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Босфор
          Настоящее фото товара Стул Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Цезарь
          Настоящее фото товара Кресло Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Цезарь
          Настоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
          13 450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Цезарь-б
          Настоящее фото товара Стул С-15, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул С-15
          Настоящее фото товара Стул С-16, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул С-16
          Настоящее фото товара Стул Perle, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Perle
          Настоящее фото товара Стул Снежный Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
          18 975 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Снежный Прованс
          Настоящее фото товара Стул Gustavien, произведённого компанией ChiedoCover
          26 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Gustavien
          Настоящее фото товара Стул Miro pinstripe 2, произведённого компанией ChiedoCover
          20 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Miro pinstripe 2
          Настоящее фото товара Стул Memos Classic, произведённого компанией ChiedoCover
          21 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Memos Classic
          Настоящее фото товара Стул Pinolife, произведённого компанией ChiedoCover
          32 850 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Pinolife
          Настоящее фото товара Стул Provence, произведённого компанией ChiedoCover
          47 444 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Provence
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          Стулья в стиле Прованс – изящное дополнение интерьера

          Интерьер в стиле прованс все больше набирает популярность среди кафе и ресторанов. Уютная атмосфера, напоминающая провинциальные городки Франции, бесконечные лавандовые поля и теплые уличные кафе, располагает к себе, за что любят такие места посетители. В интерьере Прованса важны детали – элементы отделки, декора и мебели.

          Стулья в стиле Прованс можно считать как отдельный вид мебели. Они прекрасно декорируют помещение, дополняют интерьер, а также служат мебелью, на которой всегда удобно расположиться. Стулья смотрятся легко и просто, визуально расширяя помещение.

          Стулья для кафе не похожи на обычную мебель. Они должны быть более прочными, крепкими и устойчивыми, чтобы выдерживать большую нагрузку в течение долгого времени. Изготовление таких стульев требует особой технологии производства, а также более качественных материалов. При этом мебель должна быть комфортной, позволяя принимать несколько поз.

          Преимущества стульев Прованс:

          • Интересный дизайн, добавляющий уюта;
          • Прекрасно вписывается в интерьер кафе стиля Прованс;
          • При изготовлении используется прочный и долговечный материал;
          • Удобные при посадке;
          • Большой ассортимент стульев;
          • Низкие цены.

          Где купить стулья Прованс в Артеме?

          Интернет-магазин ChiedoCover - это надежный поставщик товаров для сферы HoReCa в Артеме и Приморском крае. На сайте представлен большой выбор стульев в стиле Прованс, различных по конфигурации, размерам и расцветкам. Благодаря ассортименту, подобрать подходящее решение для заведения не составит сложностей.

          Каждая модель имеет 10 вариантов каркаса и более 400 вариантов обивки. Благодаря этому можно создать уникальную модель стула, не имеющих аналога во всем мире!

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы производства и продаж товаров в сфере ресторанного бизнеса.
          • Все товары надлежащего качества, имеют большой гарантийный срок.
          • Наши стулья ценятся за прочность, надежность, долгий срок эксплуатации.
          • Цены нашего интернет-магазина ниже средних, потому что мы сами производим товар.
          • Используем индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для оптовиков и постоянных клиентов специальные скидки.

          Мы предлагаем большой выбор стульев для кафе по лучшему соотношению цены и качества в городе Артем.

          Почему стулья прованс покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Артема и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Артему ?

            Доставка товара по Артему осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Артему ?

            Стоимость доставки по Артему рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Артему осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Артему телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Артеме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Артему с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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