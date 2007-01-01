Интерьер в стиле прованс все больше набирает популярность среди кафе и ресторанов. Уютная атмосфера, напоминающая провинциальные городки Франции, бесконечные лавандовые поля и теплые уличные кафе, располагает к себе, за что любят такие места посетители. В интерьере Прованса важны детали – элементы отделки, декора и мебели.
Стулья в стиле Прованс можно считать как отдельный вид мебели. Они прекрасно декорируют помещение, дополняют интерьер, а также служат мебелью, на которой всегда удобно расположиться. Стулья смотрятся легко и просто, визуально расширяя помещение.
Стулья для кафе не похожи на обычную мебель. Они должны быть более прочными, крепкими и устойчивыми, чтобы выдерживать большую нагрузку в течение долгого времени. Изготовление таких стульев требует особой технологии производства, а также более качественных материалов. При этом мебель должна быть комфортной, позволяя принимать несколько поз.
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Доставка товара по Егорьевску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Егорьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Егорьевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Егорьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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