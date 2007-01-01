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Перфорированные стулья становятся все популярнее, благодаря практичности и долговечности. Любой владелец стремиться найти такую мебель, чтобы соответствовала высоким эксплуатационным свойствам, подходила под стилевое решение помещения и при этом была слишком дорогой.
Стулья с перфорацией особенно набирают известность в таких заведениях как поликлиники, залы ожидания, уличные кафе, столовые и т.д. Такие модели являются самым бюджетным вариантом для такого рода предприятий.
Преимущества металлических стульев с перфорацией:
Благодаря специальному защитному покрытию, стулья защищены от эффекта коррозии, что повышает срок службы. А благодаря покраске, они могут быть любого цвета.
На сайте также представлены варианты с перфорацией в виде секций по 2-4 стула в одной секции. Это позволяет оснащать различные спортивные площадки, конференц-залы и залы ожидания. Перфорированные секции стульев – это оптимальное решение для создания комфортных общественных зон.
Уход за стульями с перфорацией
Такие стулья не нуждаются в особом уходе, поэтому достаточно просто протирать их влажной тряпочкой с дезинфицирующим средством от различных загрязнений. Специальная сетка быстро высыхает, что экономит время обслуживающего персонала, затраченное на уборку.
Компания ChiedoCover предлагает высокопрочные стулья, созданные в антивандальном исполнении. Порошковая покраска изделий надолго сохраняет первозданный внешний вид и защищает поверхность от внешний воздействий.
В каталоге представлены различные варианты стульев. Цвет изделий может быть любым, исходя от предпочтений клиентов.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Благовещенску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Благовещенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Благовещенску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Благовещенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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