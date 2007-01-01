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          Товары по акции

          Стулья с перфорацией в Находке оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Находке и Приморскому краю

          Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с перфорацией
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул с перфорацией S-образный синий
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с перфорацией S-образный черный
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция перфорированная 4х местная
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое Air XL, оранжевое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черное, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, черное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, серое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое Air XL, серое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, желтое
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул пластиковый Air, красный
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул пластиковый Air, желтый
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          Стулья с перфорацией в Находке и Приморском крае

          Перфорированные стулья становятся все популярнее, благодаря практичности и долговечности. Любой владелец стремиться найти такую мебель, чтобы соответствовала высоким эксплуатационным свойствам, подходила под стилевое решение помещения и при этом была слишком дорогой.

          Стулья с перфорацией особенно набирают известность в таких заведениях как поликлиники, залы ожидания, уличные кафе, столовые и т.д. Такие модели являются самым бюджетным вариантом для такого рода предприятий.

          Преимущества металлических стульев с перфорацией:

          • Комфортные изогнутые спинки;
          • Устойчивый каркас;
          • Небольшой вес, позволяющий передвигать без особого труда;
          • Высокая надежность и износостойкость материала;
          • Доступная цена.

          Благодаря специальному защитному покрытию, стулья защищены от эффекта коррозии, что повышает срок службы. А благодаря покраске, они могут быть любого цвета.

          На сайте также представлены варианты с перфорацией в виде секций по 2-4 стула в одной секции. Это позволяет оснащать различные спортивные площадки, конференц-залы и залы ожидания. Перфорированные секции стульев – это оптимальное решение для создания комфортных общественных зон.

          Уход за стульями с перфорацией

          Такие стулья не нуждаются в особом уходе, поэтому достаточно просто протирать их влажной тряпочкой с дезинфицирующим средством от различных загрязнений. Специальная сетка быстро высыхает, что экономит время обслуживающего персонала, затраченное на уборку.

          Где купить стулья с перфорацией оптом в Находке?

          Компания ChiedoCover предлагает высокопрочные стулья, созданные в антивандальном исполнении. Порошковая покраска изделий надолго сохраняет первозданный внешний вид и защищает поверхность от внешний воздействий.

          В каталоге представлены различные варианты стульев. Цвет изделий может быть любым, исходя от предпочтений клиентов.

          Почему выгодно сотрудничать с компанией ChiedoCover?

          • Цены ниже средних, за счет собственного производства;
          • При оптовых закупках действует специальная программа скидок (вы можете заказать предварительный расчет стоимости своего заказа);
          • С постоянными клиентами у нас особые условия сотрудничества;
          • Доставка осуществляется любой на ваш выбор транспортной компанией по всему городу Находка и Приморскому краю;
          • Техническая служба поддержки всегда на связи.

          Чтобы получить бесплатную консультацию, вы можете заказать обратный звонок через сайт или позвонив по телефону, указанному на сайте.

          Почему стулья с перфорацией покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Находку и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Находке ?

            Доставка товара по Находке осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Находке ?

            Стоимость доставки по Находке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Находке осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Находке телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Находке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Находке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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