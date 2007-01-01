+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Стулья с перфорацией в Подольске оптом

            от 590 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Далгория 3, произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло пластиковое Далгория 3
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Летнее 4, произведённого компанией ChiedoCover
            1 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло пластиковое Летнее 4
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Премиум 1, произведённого компанией ChiedoCover
            1 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло пластиковое Премиум 1
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Премиум 1 лессир, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло пластиковое Премиум 1 лессир
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Комфорт 5, произведённого компанией ChiedoCover
            890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло пластиковое Комфорт 5
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Престиж 2, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кресло пластиковое Престиж 2
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Кресло пластиковое Оливия
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Классик, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кресло пластиковое Классик
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ажур, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло пластиковое Ажур
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло пластиковое Элегант
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кресло пластиковое Ротанг
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое белое, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло пластиковое белое
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло пластиковое зеленое
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое красное, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло пластиковое красное
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое синее, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло пластиковое синее
            Настоящее фото товара Стул Стандарт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
            890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Стандарт зеленый
            Смотреть все

            Стулья с перфорацией в Подольске и Московской области

            Перфорированные стулья становятся все популярнее, благодаря практичности и долговечности. Любой владелец стремиться найти такую мебель, чтобы соответствовала высоким эксплуатационным свойствам, подходила под стилевое решение помещения и при этом была слишком дорогой.

            Стулья с перфорацией особенно набирают известность в таких заведениях как поликлиники, залы ожидания, уличные кафе, столовые и т.д. Такие модели являются самым бюджетным вариантом для такого рода предприятий.

            Преимущества металлических стульев с перфорацией:

            • Комфортные изогнутые спинки;
            • Устойчивый каркас;
            • Небольшой вес, позволяющий передвигать без особого труда;
            • Высокая надежность и износостойкость материала;
            • Доступная цена.

            Благодаря специальному защитному покрытию, стулья защищены от эффекта коррозии, что повышает срок службы. А благодаря покраске, они могут быть любого цвета.

            На сайте также представлены варианты с перфорацией в виде секций по 2-4 стула в одной секции. Это позволяет оснащать различные спортивные площадки, конференц-залы и залы ожидания. Перфорированные секции стульев – это оптимальное решение для создания комфортных общественных зон.

            Уход за стульями с перфорацией

            Такие стулья не нуждаются в особом уходе, поэтому достаточно просто протирать их влажной тряпочкой с дезинфицирующим средством от различных загрязнений. Специальная сетка быстро высыхает, что экономит время обслуживающего персонала, затраченное на уборку.

            Где купить стулья с перфорацией оптом в Подольске?

            Компания ChiedoCover предлагает высокопрочные стулья, созданные в антивандальном исполнении. Порошковая покраска изделий надолго сохраняет первозданный внешний вид и защищает поверхность от внешний воздействий.

            В каталоге представлены различные варианты стульев. Цвет изделий может быть любым, исходя от предпочтений клиентов.

            Почему выгодно сотрудничать с компанией ChiedoCover?

            • Цены ниже средних, за счет собственного производства;
            • При оптовых закупках действует специальная программа скидок (вы можете заказать предварительный расчет стоимости своего заказа);
            • С постоянными клиентами у нас особые условия сотрудничества;
            • Доставка осуществляется любой на ваш выбор транспортной компанией по всему городу Подольск и Московской области;
            • Техническая служба поддержки всегда на связи.

            Чтобы получить бесплатную консультацию, вы можете заказать обратный звонок через сайт или позвонив по телефону, указанному на сайте.

            Почему стулья с перфорацией покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют