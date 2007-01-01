+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья с подлокотниками в Благовещенске оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Благовещенску и Башкортостану

          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, сова, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул с подлокотниками Bianca, сова
          Настоящее фото товара Стул Ottava пудровый синий, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ottava пудровый синий
          Настоящее фото товара Стул Ottava пудровый мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ottava пудровый мятный
          Настоящее фото товара Стул Ottava пепел розы, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Ottava пепел розы
          Настоящее фото товара Кресло деревянное Jazz с металлическими прутами, произведённого компанией ChiedoCover
          6 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло деревянное Jazz с металлическими прутами
          Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Halmar K274, темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86
          Настоящее фото товара Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Atreve huan II, серый
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve huan II, желтый
          Настоящее фото товара Стул Atreve lancelot, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Atreve lancelot, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Atreve lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve lancelot, синий
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Atreve huan II, синий
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve huan II, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, медовый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve huan II, медовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve malawi, бирюзовый
          Смотреть все

          Почему стоит выбрать стулья с подлокотниками?

          Каждый владелец ресторана, выбирая мебель прежде всего заботится о комфорте своих гостей. Стулья, на которых удобно сидеть располагают, позволяют расслабиться и чувствовать себя максимально уютно. Если гость чувствует себя как дома, он непременно запомнит это место и захочет вернуться вновь, а также порекомендует заведение своим друзьям.

          Стулья с подлокотниками – это нечто среднее между креслом и стулом. Благодаря своим габаритам мягкие стулья с подлокотниками позволяют разместить гораздо большее количество посетителей, чем кресла. При этом изящный дизайн напоминает мягкую мебель и способен вписаться в любой интерьер. Размер и вес превосходит обычные стулья, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

          А универсальная высота стульев позволяет использовать как его как за обеденным, так и за офисным столом. Подлокотники обеспечивают комфортное положение рук, снимая напряжение в области плеч и шеи, что помогает расслабится, чувствуя себя свободно.

          Стулья прекрасно подойдут не только для ресторанов, но и для офисов, переговорных, для холла в отеле, гостиных.

          Преимущества стульев с подлокотниками:

          • Комфортабельность
          • Привлекательный дизайн;
          • Качественные материалы;
          • Надежное крепление;
          • Устойчивое положение;
          • Размеры и вес больше, чем у стандартного стула;
          • Долговечность.

          Где купить стулья с подлокотниками в Благовещенске?

          ChiedoCover - это компания-поставщик товаров собственного производства для оснащения кафе, ресторанов, баров. В каталоге представлен большой выбор стульев с подлокотниками по лучшим ценам. Мы изготавливаем мебель по особой технологии, благодаря чему наши изделия славятся качеством, прочностью и долговечностью.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Реализуем товар для сферы HoReCa с 2007 года. За это время мы приобрели бесценный опыт работы и знаем все нюансы производства и поставок мебели, текстиля, а также аксессуаров для ресторанного бизнеса.
          • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
          • Поставляем в любой район Благовещенска, а также по Башкортостана.
          • Предоставляем большой гарантийный срок.
          • Широкий выбор обивочных тканей, более 10 вариантов расцветок каркаса.
          • Цены нашего интернет-магазина без переплаты посредникам, ведь мы сами являемся производителями.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту, а для оптовиков или постоянных клиентов скидки до 20%.

          Мы предлагаем широкий ассортимент моделей с подлокотниками в городе Благовещенск по низким ценам.

          Почему стулья с подлокотниками покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Благовещенск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Благовещенску ?

            Доставка товара по Благовещенску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Благовещенску ?

            Стоимость доставки по Благовещенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Благовещенску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Благовещенску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Благовещенске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Благовещенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют