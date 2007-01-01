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              Товары по акции

              Стулья с подлокотниками в Нижнем Новгороде оптом

              от 2 268 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижнему Новгороду и Нижегородской области

              Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
              7 890 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Signal cherry velvet, синий
              Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
              13 690 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Atreve tulip, зеленый
              Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
              13 690 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Atreve tulip, бирюзовый
              Настоящее фото товара Стул Atreve camel, лиловый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
              12 190 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Atreve camel, лиловый, ножки черные
              Настоящее фото товара Стул Atreve camel, лиловый, ножки czarno-zlota, произведённого компанией ChiedoCover
              12 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул Atreve camel, лиловый, ножки czarno-zlota
              Настоящее фото товара Кресло Вольтер бежевое / светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
              2 737 ₽
              Оптовая цена
              5
              Кресло Вольтер бежевое / светлый орех
              Настоящее фото товара Кресло Вольтер белое / хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
              2 401 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Кресло Вольтер белое / хром лак
              Настоящее фото товара Кресло Вольтер красное / черное муар, произведённого компанией ChiedoCover
              2 268 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Кресло Вольтер красное / черное муар
              Настоящее фото товара Кресло Вольтер оранжевое/коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
              2 268 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Вольтер оранжевое/коричневый муар
              Настоящее фото товара Кресло Вольтер желтое/ хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
              2 737 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кресло Вольтер желтое/ хром лак
              Настоящее фото товара Полукресло Итальяно, произведённого компанией ChiedoCover
              28 990 ₽
              Оптовая цена
              5
              Полукресло Итальяно
              Настоящее фото товара Полубарное полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
              17 590 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Полубарное полукресло Версаль
              Настоящее фото товара Полукресло Орлеан, произведённого компанией ChiedoCover
              8 790 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Полукресло Орлеан
              Настоящее фото товара Полукресло Монреал, произведённого компанией ChiedoCover
              8 790 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Полукресло Монреал
              Настоящее фото товара Полукресло Франко, произведённого компанией ChiedoCover
              7 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Полукресло Франко
              Настоящее фото товара Полукресло Берн, произведённого компанией ChiedoCover
              7 890 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Полукресло Берн
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              Почему стоит выбрать стулья с подлокотниками?

              Каждый владелец ресторана, выбирая мебель прежде всего заботится о комфорте своих гостей. Стулья, на которых удобно сидеть располагают, позволяют расслабиться и чувствовать себя максимально уютно. Если гость чувствует себя как дома, он непременно запомнит это место и захочет вернуться вновь, а также порекомендует заведение своим друзьям.

              Стулья с подлокотниками – это нечто среднее между креслом и стулом. Благодаря своим габаритам мягкие стулья с подлокотниками позволяют разместить гораздо большее количество посетителей, чем кресла. При этом изящный дизайн напоминает мягкую мебель и способен вписаться в любой интерьер. Размер и вес превосходит обычные стулья, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

              А универсальная высота стульев позволяет использовать как его как за обеденным, так и за офисным столом. Подлокотники обеспечивают комфортное положение рук, снимая напряжение в области плеч и шеи, что помогает расслабится, чувствуя себя свободно.

              Стулья прекрасно подойдут не только для ресторанов, но и для офисов, переговорных, для холла в отеле, гостиных.

              Преимущества стульев с подлокотниками:

              • Комфортабельность
              • Привлекательный дизайн;
              • Качественные материалы;
              • Надежное крепление;
              • Устойчивое положение;
              • Размеры и вес больше, чем у стандартного стула;
              • Долговечность.

              Где купить стулья с подлокотниками в Нижнем Новгороде?

              ChiedoCover - это компания-поставщик товаров собственного производства для оснащения кафе, ресторанов, баров. В каталоге представлен большой выбор стульев с подлокотниками по лучшим ценам. Мы изготавливаем мебель по особой технологии, благодаря чему наши изделия славятся качеством, прочностью и долговечностью.

              Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

              • Реализуем товар для сферы HoReCa с 2007 года. За это время мы приобрели бесценный опыт работы и знаем все нюансы производства и поставок мебели, текстиля, а также аксессуаров для ресторанного бизнеса.
              • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
              • Поставляем в любой район Нижнего Новгорода, а также по Нижегородской области.
              • Предоставляем большой гарантийный срок.
              • Широкий выбор обивочных тканей, более 10 вариантов расцветок каркаса.
              • Цены нашего интернет-магазина без переплаты посредникам, ведь мы сами являемся производителями.
              • Индивидуальный подход к каждому клиенту, а для оптовиков или постоянных клиентов скидки до 20%.

              Мы предлагаем широкий ассортимент моделей с подлокотниками в городе Нижний Новгород по низким ценам.

              Почему стулья с подлокотниками покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Нижний Новгород и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижнему Новгороду ?

                Доставка товара по Нижнему Новгороду осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижнему Новгороду ?

                Стоимость доставки по Нижнему Новгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Нижнему Новгороду осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижнему Новгороду телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Нижнем Новгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Нижнему Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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