Стулья с подлокотниками в Пятигорске оптом

от 2 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Стул HORSE grey, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул HORSE grey
Настоящее фото товара Стул HORSE BLUE, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул HORSE BLUE
Настоящее фото товара Стул GLADYS светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул GLADYS светло-серый
Настоящее фото товара Стул GENOA серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул GENOA серый меланж
Настоящее фото товара Стул SPIKE винтажный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул SPIKE винтажный
Настоящее фото товара Стул Тюлпан без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюлпан без отстрочки
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый
Настоящее фото товара Кресло Ipae Borneo, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Ipae Borneo
Настоящее фото товара Стул обеденный Olav кофейный x2, произведённого компанией ChiedoCover
16 980 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул обеденный Olav кофейный x2
Настоящее фото товара Стул обеденный Olav темно-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
16 980 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул обеденный Olav темно-серый x2
Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
16 980 ₽
Оптовая цена
5
Стул обеденный Vincent бежевый x2
Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
16 980 ₽
Оптовая цена
5
Стул обеденный Vincent синий x2
Настоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул офисный Simona розовый
Настоящее фото товара Стул офисный Simona серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул офисный Simona серый
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Почему стоит выбрать стулья с подлокотниками?

Каждый владелец ресторана, выбирая мебель прежде всего заботится о комфорте своих гостей. Стулья, на которых удобно сидеть располагают, позволяют расслабиться и чувствовать себя максимально уютно. Если гость чувствует себя как дома, он непременно запомнит это место и захочет вернуться вновь, а также порекомендует заведение своим друзьям.

Стулья с подлокотниками – это нечто среднее между креслом и стулом. Благодаря своим габаритам мягкие стулья с подлокотниками позволяют разместить гораздо большее количество посетителей, чем кресла. При этом изящный дизайн напоминает мягкую мебель и способен вписаться в любой интерьер. Размер и вес превосходит обычные стулья, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

А универсальная высота стульев позволяет использовать как его как за обеденным, так и за офисным столом. Подлокотники обеспечивают комфортное положение рук, снимая напряжение в области плеч и шеи, что помогает расслабится, чувствуя себя свободно.

Стулья прекрасно подойдут не только для ресторанов, но и для офисов, переговорных, для холла в отеле, гостиных.

Преимущества стульев с подлокотниками:

  • Комфортабельность
  • Привлекательный дизайн;
  • Качественные материалы;
  • Надежное крепление;
  • Устойчивое положение;
  • Размеры и вес больше, чем у стандартного стула;
  • Долговечность.

Где купить стулья с подлокотниками в Пятигорске?

ChiedoCover - это компания-поставщик товаров собственного производства для оснащения кафе, ресторанов, баров. В каталоге представлен большой выбор стульев с подлокотниками по лучшим ценам. Мы изготавливаем мебель по особой технологии, благодаря чему наши изделия славятся качеством, прочностью и долговечностью.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Реализуем товар для сферы HoReCa с 2007 года. За это время мы приобрели бесценный опыт работы и знаем все нюансы производства и поставок мебели, текстиля, а также аксессуаров для ресторанного бизнеса.
  • Все стулья проходят тщательную проверку перед отгрузкой.
  • Поставляем в любой район Пятигорска, а также по Ставропольского края.
  • Предоставляем большой гарантийный срок.
  • Широкий выбор обивочных тканей, более 10 вариантов расцветок каркаса.
  • Цены нашего интернет-магазина без переплаты посредникам, ведь мы сами являемся производителями.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту, а для оптовиков или постоянных клиентов скидки до 20%.

Мы предлагаем широкий ассортимент моделей с подлокотниками в городе Пятигорск по низким ценам.

Почему стулья с подлокотниками покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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