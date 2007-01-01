Каждый владелец ресторана, выбирая мебель прежде всего заботится о комфорте своих гостей. Стулья, на которых удобно сидеть располагают, позволяют расслабиться и чувствовать себя максимально уютно. Если гость чувствует себя как дома, он непременно запомнит это место и захочет вернуться вновь, а также порекомендует заведение своим друзьям.
Стулья с подлокотниками – это нечто среднее между креслом и стулом. Благодаря своим габаритам мягкие стулья с подлокотниками позволяют разместить гораздо большее количество посетителей, чем кресла. При этом изящный дизайн напоминает мягкую мебель и способен вписаться в любой интерьер. Размер и вес превосходит обычные стулья, что обеспечивает дополнительную устойчивость.
А универсальная высота стульев позволяет использовать как его как за обеденным, так и за офисным столом. Подлокотники обеспечивают комфортное положение рук, снимая напряжение в области плеч и шеи, что помогает расслабится, чувствуя себя свободно.
Стулья прекрасно подойдут не только для ресторанов, но и для офисов, переговорных, для холла в отеле, гостиных.
Преимущества стульев с подлокотниками:
ChiedoCover - это компания-поставщик товаров собственного производства для оснащения кафе, ресторанов, баров. В каталоге представлен большой выбор стульев с подлокотниками по лучшим ценам. Мы изготавливаем мебель по особой технологии, благодаря чему наши изделия славятся качеством, прочностью и долговечностью.
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Мы предлагаем широкий ассортимент моделей с подлокотниками в городе Волгоград по низким ценам.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Волгограду осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Волгограду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Волгограду осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Волгограду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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