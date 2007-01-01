В офисе любой компании есть конференц-зал, где проходят различные мероприятия, тренинги, презентации. Именно в этом помещении как правило происходит знакомство партнеров с компанией и обучение сотрудников. Чтобы произвести приятное впечатление на гостей, необходимо серьезно подойти к вопросу оснащения кабинета.
Мебель играет ключевую роль в оформлении. Качественные стулья с пюпитром подчеркивают имидж компании. Они должны быть достойного внешнего вида и удобными при посадке. Доказано, что человеческий мозг лучше воспринимает информацию, если тело находится в удобном положении.
Чтобы обеспечить слушателям комфорт достаточно поставить полумягкие стулья с пюпитром, то есть с откидным столиком. Самыми прочными являются стулья на металлокаркасе – они более устойчивые, крепкие, прочные и имеют большой срок службы. Дизайн стульев выполнен в классическим стиле, что прекрасно вписывается в интерьер любого офиса!
Преимущества стульев с пюпитром:
ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для оснащения кафе, ресторанов и баров. Мы предлагаем поставку мебели, текстиля и декора собственного производства по низким ценам. На нашем сайте представлен большой выбор стульев с пюпитром. За счет собственного производства наши цены ниже средних рыночных.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Клину осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Клину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Клину осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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