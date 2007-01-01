Стулья с пюпитром в Тайшете оптом

от 2 770 ₽

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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
2 770 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Era T с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Стандарт с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover-14%
3 290 ₽3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Складной с пюпитром
Настоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
2 860 ₽
4.5
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Настоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Персона - 3Н с пюпитром
Настоящее фото товара Стул складной с пюпитром Джон черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной с пюпитром Джон черный
Настоящее фото товара Кресло KLC легкое, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло KLC легкое
Настоящее фото товара Кресло KLC EDU, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Кресло KLC EDU
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Когда стоит выбрать стулья с пюпитром?

В офисе любой компании есть конференц-зал, где проходят различные мероприятия, тренинги, презентации. Именно в этом помещении как правило происходит знакомство партнеров с компанией и обучение сотрудников. Чтобы произвести приятное впечатление на гостей, необходимо серьезно подойти к вопросу оснащения кабинета.

Мебель играет ключевую роль в оформлении. Качественные стулья с пюпитром подчеркивают имидж компании. Они должны быть достойного внешнего вида и удобными при посадке. Доказано, что человеческий мозг лучше воспринимает информацию, если тело находится в удобном положении.

Чтобы обеспечить слушателям комфорт достаточно поставить полумягкие стулья с пюпитром, то есть с откидным столиком. Самыми прочными являются стулья на металлокаркасе – они более устойчивые, крепкие, прочные и имеют большой срок службы. Дизайн стульев выполнен в классическим стиле, что прекрасно вписывается в интерьер любого офиса!

Преимущества стульев с пюпитром:

  • Максимальный комфорт;
  • Стильный внешний вид;
  • Надежность – все модели способны выдержать большие нагрузки в течение долгого времени;
  • Устойчивость положения;
  • Практичность – возможность штабелироваться для экономии пространства, легко и быстро чистятся от загрязнений;
  • Долговечность;
  • Выгодная стоимость.

Где купить стулья с пюпитром в Тайшете?

ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для оснащения кафе, ресторанов и баров. Мы предлагаем поставку мебели, текстиля и декора собственного производства по низким ценам. На нашем сайте представлен большой выбор стульев с пюпитром. За счет собственного производства наши цены ниже средних рыночных.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Производим и поставляем товар для сферы HoReCa с 2007 года. За это время мы приобрели бесценный опыт работы и знаем все нюансы реализации мебели, текстиля, а также аксессуаров для ресторанного бизнеса.
  • Все стулья тщательно проверяются перед отгрузкой.
  • Наша мебель популярна за прочность, высокое качество и долговечность.
  • Дарим большой гарантийный срок.
  • Большой выбор обивочных тканей и более 10 вариантов каркаса.
  • Цены нашего интернет-магазина без лишних процентов.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

Мы предлагаем широкий ассортимент моделей стульев для конференц-залов в городе Тайшет по низким ценам.

Почему стулья с пюпитром покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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