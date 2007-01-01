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          Товары по акции

          Стулья с пюпитром в Троицке оптом

          от 1 920 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Троицку и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Era T с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Стандарт с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо с пюпитром, красный
          Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Офисный с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          2 690 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Складной с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
          Настоящее фото товара Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дания 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Тренд CT, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд CT
          Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо СТ
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Т плюс
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Т плюс, красный
          Настоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Изо Т
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          Когда стоит выбрать стулья с пюпитром?

          В офисе любой компании есть конференц-зал, где проходят различные мероприятия, тренинги, презентации. Именно в этом помещении как правило происходит знакомство партнеров с компанией и обучение сотрудников. Чтобы произвести приятное впечатление на гостей, необходимо серьезно подойти к вопросу оснащения кабинета.

          Мебель играет ключевую роль в оформлении. Качественные стулья с пюпитром подчеркивают имидж компании. Они должны быть достойного внешнего вида и удобными при посадке. Доказано, что человеческий мозг лучше воспринимает информацию, если тело находится в удобном положении.

          Чтобы обеспечить слушателям комфорт достаточно поставить полумягкие стулья с пюпитром, то есть с откидным столиком. Самыми прочными являются стулья на металлокаркасе – они более устойчивые, крепкие, прочные и имеют большой срок службы. Дизайн стульев выполнен в классическим стиле, что прекрасно вписывается в интерьер любого офиса!

          Преимущества стульев с пюпитром:

          • Максимальный комфорт;
          • Стильный внешний вид;
          • Надежность – все модели способны выдержать большие нагрузки в течение долгого времени;
          • Устойчивость положения;
          • Практичность – возможность штабелироваться для экономии пространства, легко и быстро чистятся от загрязнений;
          • Долговечность;
          • Выгодная стоимость.

          Где купить стулья с пюпитром в Троицке?

          ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для оснащения кафе, ресторанов и баров. Мы предлагаем поставку мебели, текстиля и декора собственного производства по низким ценам. На нашем сайте представлен большой выбор стульев с пюпитром. За счет собственного производства наши цены ниже средних рыночных.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Производим и поставляем товар для сферы HoReCa с 2007 года. За это время мы приобрели бесценный опыт работы и знаем все нюансы реализации мебели, текстиля, а также аксессуаров для ресторанного бизнеса.
          • Все стулья тщательно проверяются перед отгрузкой.
          • Наша мебель популярна за прочность, высокое качество и долговечность.
          • Дарим большой гарантийный срок.
          • Большой выбор обивочных тканей и более 10 вариантов каркаса.
          • Цены нашего интернет-магазина без лишних процентов.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для оптовиков и постоянных клиентов скидки до 20%.

          Мы предлагаем широкий ассортимент моделей стульев для конференц-залов в городе Троицк по низким ценам.

          Почему стулья с пюпитром покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Троицк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Троицку ?

            Доставка товара по Троицку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Троицку ?

            Стоимость доставки по Троицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Троицку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Троицку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Троицке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Троицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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