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          Товары по акции

          Стулья с широким сиденьем в Воркуте оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воркуте и Коми

          Настоящее фото товара "Хит 25мм" с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          "Хит 25мм" с широким сиденьем
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
          Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
          Настоящее фото товара Стул Изабелла, сиденье из ротанга, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изабелла, сиденье из ротанга, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Бостон с широким сиденьем, серая обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 315 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Бостон с широким сиденьем, серая обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Скамья Бостон, черная обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 315 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Бостон, черная обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Кнайтсбридж, ротнаг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кнайтсбридж, ротнаг, черный
          Настоящее фото товара Стул Рубен, ткань, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Рубен, ткань, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Рубен, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Рубен, ткань, черный
          Настоящее фото товара Стул Remex белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
          6 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Remex белый, пластик
          Настоящее фото товара Стул Remex белый, металл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 880 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Remex белый, металл
          Настоящее фото товара Стул Remex черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 880 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Remex черный, металл
          Настоящее фото товара Стул Фолк-1002 пэчворк-Д2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Фолк-1002 пэчворк-Д2
          Настоящее фото товара Стул Фолк-1002 пэчворк-БВ, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Фолк-1002 пэчворк-БВ
          Настоящее фото товара Стул Арт пэчворк-БВ, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Арт пэчворк-БВ
          Настоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
          25 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул-кресло Eames Rodeo
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          Стулья с широким сиденьем в Воркуте

          Каждый хозяин стремиться создать у себя в заведении такую атмосферу, в которую хочется возвращаться. Мягкая мебель всегда являлась олицетворением комфорта и уюта. Стулья с широким сиденьем является промежуточным вариантом между обычным стулом и креслом. Однако преимуществ у такой мебели гораздо больше.

          Преимущества стульев с широким сиденьем

          Стулья обладают достаточно простой конструкцией, при этом они удобны, функциональны и практичны. К основным особенностям относят:

          • Материалы обивки – плотные ткани типа Жаккард, Вельвет, а также кожзам. По цвету предпочтение отдается темным оттенкам, так как изделие подвергается загрязнению. От выбора расцветки зависит дизайн. Одна и та же модель может по-разному выглядеть за счет цвета и принта обивки.
          • Наполнитель – от качества наполнителя зависит внешний вид мебели. Сиденье не должно проминаться, сминаться, терять свою форму. Самым распространенным вариантов наполнителя считается пенополиуретан. Несколько слоев поролона создают качественный материал, который не изнашивается годами, сохраняя свой первозданный вид.
          • Материал каркаса – самым прочным вариантом является хромированный металл. Также популярны деревянные опоры. Ножки могут стать настоящим украшением и предметом интерьера.

          Разновидности стульев

          • Классические модели выполнены в традиционном исполнении – мягкая спинка и сиденье на каркасе из металла или дерева. Большинство моделей состоит из цельного каркаса.
          • Также есть модели, собранные из отдельных деталей с помощью крепежа. От его надежности его крепления и зависит прочность стула.
          • Стулья с высокой спинкой – обивка на подобных моделях обычно в 360 градусов, что позволяет мебели выглядеть презентабельно со всех сторон. С помощью таких стульев можно зонировать пространство.
          • Стулья с подлокотниками больше напоминают кресла, но отличаются габаритами. Данные модели более функциональны и эргономичны.

          Купить стулья с широким сидением в Воркуте

          Приобрести мебель по ценам от производителя модно в интернет-магазине ChiedoCover. Мы предлагаем большой выбор товаров для оснащения ресторанов, гостиниц, офисов и дома. Наши стулья ценятся за высокое качество и долговечность. Мы сами производим мебель, поэтому наши цены ниже среднерыночных.

          Доставка осуществляется любой транспортной компанией на ваш выбор во все районы города Воркута и по Коми.

          Почему стулья с широким сиденьем покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Воркуту и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Воркуте ?

            Доставка товара по Воркуте осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воркуте ?

            Стоимость доставки по Воркуте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Воркуте осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воркуте телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Воркуте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Воркуте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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