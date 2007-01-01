На сегодняшний день в Бийске имеется большой выбор удобной и комфортной мебели, необходимо определиться с материалом изготовления, а также стилистикой и другими важными особенностями. Стулья Самба — мебель высокого качества, она идеально подходит для дома и офиса. Важным критерием для таких изделий является повышенная износостойкость, поскольку стулья используется каждый день и могут подвергаться физическому и механическому воздействию. Подобные модели обладают великолепными эстетическими преимуществами, отлично гармонируют как в классических и популярных стилях, а также в эксклюзивных и оригинальных стилевых решениях.
Данные изделия обладают уникальными техническими характеристиками, рассмотрев более подробно эти модели выделяется современный, универсальный и европейский дизайн. Каркас стульев производится из надежного металла — стали — высокое качество и долговечность. Это неприхотливый материал, который способен выдерживать максимальные нагрузки, достойно переносит различные климатические изменения и влажность. Кроме того, за счет высокой прочности данные изделия очень устойчивы и долговечны. Дизайн стульев Самба выполнен в европейском стиле: они компактны, поэтому органично впишутся даже в небольшие офисы и дома. Кроме того, аккуратная мягкая спинка стула предоставит повышенный комфорт и удобство. Даже продолжительное сидение на таком стуле не принесет никакого дискомфорта.
В настоящее время данные изделия считаются одним из хитов продаж в офис. Они востребованы за счет небольшого веса, привлекательного и презентабельного внешнего вида, хорошо подходят для зоны ресепшена, переговорной комнаты, а также рабочего стола и зоны ожидания. Сотрудники офиса, приходящие гости и деловые партнеры будут восхищены высоким качеством и повышенным комфортом. Работники смогут не отвлекаться на боль в спине, утомляемость и усталость. Такие модели невероятно удобны и помогут сосредоточиться только на работе. Хорошим решением являются однотонные Самба, в каталоге продукции представлен широкий ассортимент подобных стульев, таким образом, не составит никакого труда правильно подобрать цвет. Самыми популярными тонами стульев Самба в офис считаются: белый, бежевый, черный, а также синий и зеленый. Универсальные черные Самба великолепно подойду для офисных помещений, они хорошо сочетаются практически в любом стиле и гармонично смотреться с внутренним интерьером в помещении. Помимо того, белые Самба — прекрасный вариант для светлых конференц-холлов. Это идеальное сочетание цветов, подобные модели символизируют статусность, официально-деловой стиль. Данные стулья помогут расположить ближе к себе деловых партнеров и поспособствуют комфорту и удобству при ведении важны переговоров. Эти модели обладают множеством преимуществ:
При мебельном оснащении квартиры, следует обратить повышенное внимание на подобные модели. Они станут идеальным вариантом для меблировки кухни. За счет своей компактности они вписываются в квартиры — студии и даже небольшие кухни. Стулья Самба с подлокотниками рассчитаны на регулярное использование, принимая во внимание, что кухня считается одним из самых проходных мест в квартире — это одно из определяющих достоинств. Сегодня популярными моделями для дома являются двухцветные Самба, в каталоге продукции представлены различные сочетания цветов. Популярным решением станут: красный с белым, зеленый с белым, а также синий с белым и серо-бежевый с белым. Подобные модели отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.
Итак, стулья Самба — универсальная модель, прекрасно подходящая для офиса и дома. Великолепные технические характеристики, современный стиль, легкий вес и практичность определяют выбор для меблировки подобных помещений именно в их пользу.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
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Доставка товара по Бийску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Бийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бийску осуществляется бесплатно.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня