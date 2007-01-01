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          Товары по акции

          Стулья Самба в Кузнецке оптом

          от 2 440 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кузнецку и Пензенской области

          Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Самба, светло-бежевый
          Настоящее фото товара Стул Самба желтый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Самба желтый
          Настоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
          Настоящее фото товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
          Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
          Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
          Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
          Настоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро
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          Стулья Самба — идеальное решение для дома и офиса

          На сегодняшний день в Кузнецке имеется большой выбор удобной и комфортной мебели, необходимо определиться с материалом изготовления, а также стилистикой и другими важными особенностями. Стулья Самба — мебель высокого качества, она идеально подходит для дома и офиса. Важным критерием для таких изделий является повышенная износостойкость, поскольку стулья используется каждый день и могут подвергаться физическому и механическому воздействию. Подобные модели обладают великолепными эстетическими преимуществами, отлично гармонируют как в классических и популярных стилях, а также в эксклюзивных и оригинальных стилевых решениях.

          Характеристики стульев Самба

          Данные изделия обладают уникальными техническими характеристиками, рассмотрев более подробно эти модели выделяется современный, универсальный и европейский дизайн. Каркас стульев производится из надежного металла — стали — высокое качество и долговечность. Это неприхотливый материал, который способен выдерживать максимальные нагрузки, достойно переносит различные климатические изменения и влажность. Кроме того, за счет высокой прочности данные изделия очень устойчивы и долговечны. Дизайн стульев Самба выполнен в европейском стиле: они компактны, поэтому органично впишутся даже в небольшие офисы и дома. Кроме того, аккуратная мягкая спинка стула предоставит повышенный комфорт и удобство. Даже продолжительное сидение на таком стуле не принесет никакого дискомфорта.

          Офисные стулья Самба

          В настоящее время данные изделия считаются одним из хитов продаж в офис. Они востребованы за счет небольшого веса, привлекательного и презентабельного внешнего вида, хорошо подходят для зоны ресепшена, переговорной комнаты, а также рабочего стола и зоны ожидания. Сотрудники офиса, приходящие гости и деловые партнеры будут восхищены высоким качеством и повышенным комфортом. Работники смогут не отвлекаться на боль в спине, утомляемость и усталость. Такие модели невероятно удобны и помогут сосредоточиться только на работе. Хорошим решением являются однотонные Самба, в каталоге продукции представлен широкий ассортимент подобных стульев, таким образом, не составит никакого труда правильно подобрать цвет. Самыми популярными тонами стульев Самба в офис считаются: белый, бежевый, черный, а также синий и зеленый. Универсальные черные Самба великолепно подойду для офисных помещений, они хорошо сочетаются практически в любом стиле и гармонично смотреться с внутренним интерьером в помещении. Помимо того, белые Самба — прекрасный вариант для светлых конференц-холлов. Это идеальное сочетание цветов, подобные модели символизируют статусность, официально-деловой стиль. Данные стулья помогут расположить ближе к себе деловых партнеров и поспособствуют комфорту и удобству при ведении важны переговоров. Эти модели обладают множеством преимуществ:

          • износостойкость (подобные модели легко переносят зацепы и незначительные царапины — они сохранят презентабельный внешний вид)
          • практичность (подобные изделия очень не прихотливы в уходе, для того, чтобы их поддерживать в полном порядке следует периодически протирать влажной салфеткой из микрофибры, поэтому буквально в течение нескольких минут удаляются пыль и загрязнения)
          • высокое качество (металлический каркас является гарантией устойчивости, а удобная и уютная мягкая спинка обеспечивает комфортабельность)
          • приемлемая стоимость (данные модели широко распространены и доступны, поэтому практическая любая компания может себе позволить меблировку помещения именно стульями Самба)
          • большой эксплуатационный срок (при бережном отношении и правильном уходе эти модели прослужат много лет)

          Стулья Самба с подлокотниками

          При мебельном оснащении квартиры, следует обратить повышенное внимание на подобные модели. Они станут идеальным вариантом для меблировки кухни. За счет своей компактности они вписываются в квартиры — студии и даже небольшие кухни. Стулья Самба с подлокотниками рассчитаны на регулярное использование, принимая во внимание, что кухня считается одним из самых проходных мест в квартире — это одно из определяющих достоинств. Сегодня популярными моделями для дома являются двухцветные Самба, в каталоге продукции представлены различные сочетания цветов. Популярным решением станут: красный с белым, зеленый с белым, а также синий с белым и серо-бежевый с белым. Подобные модели отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.

          Итак, стулья Самба — универсальная модель, прекрасно подходящая для офиса и дома. Великолепные технические характеристики, современный стиль, легкий вес и практичность определяют выбор для меблировки подобных помещений именно в их пользу.

          Где купить стулья Самба в Кузнецке?

          ChiedoCover — мебельная компания по производству стульев, столов, а также мебели для дома, офиса и других помещений. На протяжении более 13 лет компания занимается изготовлением мебели любой сложности. Производственные мощности компании позволяют принимать большие оптовые заказы. ChiedoCover — динамично-развивающаяся компания, в 2019 году было открыто производство мягкой мебели. В настоящее время мягкие стулья, кресла и диваны от ChiedoCover являются хитом продаж на российском мебельном рынке. Помимо того, каталоге продукции имеется все необходимое для полного и комплексного мебельного оснащения любого помещения, включая аксессуары и текстиль.

          Купить стулья Самба в Кузнецке и Пензенской области можно на официальном сайте нашей компании. Абсолютно в любое время суток можно сделать заказ и выбрать нужную мебель. После этого с Вами свяжется наш профессиональный менеджер и проконсультирует относительно сроков производства, а также технических характеристик и преимуществ моделей. Транспортировка нашей мебели осуществляется в любой регион и город России и стран СНГ. Мебель от ChiedoCover – лучшая инвестиция в формирование правильного интерьера любого помещения.

          Почему стулья самба покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кузнецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кузнецку ?

            Доставка товара по Кузнецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кузнецку ?

            Стоимость доставки по Кузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кузнецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кузнецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кузнецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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