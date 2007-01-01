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          Товары по акции

          Стулья Самба в Степаново оптом

          от 2 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Степаново и Ивановской области

          Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          Хит
          2 690 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Самба бежевый
          Настоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Самба G
          Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-19%
          2 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Самба М
          Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Самба с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          2 990 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Самба черный
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          Стулья Самба в Степаново

          Любая компания старается произвести благоприятное впечатление на своих гостей. Первое, на что обращают внимание посетители, заходя в офис – стулья, на которые им предлагают сесть. Офисная мебель демонстрирует благополучие фирмы, ее перспективы и может даже кое-что о сказать хозяине.

          Стулья для посетителей – как выбрать?

          Стулья покупаются для оснащения приемных, залов ожидания,конференц-залов, коридоров и ресепшна. Чтобы правильно выбрать стулья для посетителей важно руководствоваться следующими правилами:

          • Выбирайте модели, которые изготавливаются из качественных материалов. Именно материалы влияют на срок службы изделия. Чем выше качество, тем долговечнее мебель.
          • Дизайн стульев должен соответствовать дизайну офиса и гармонировать с другими предметами мебели.
          • Стулья должны быть с низкой спинкой и меньшим количеством регулировок или же вообще без них.
          • Приобретайте мебель презентабельного вида и не стремитесь приобрести дешевые изделия – как правило они не окупаются и часто подводят владельца.

          Стулья Самба –надежная мебель для Вашего офиса

          Самба – это модель офисного стула, который способен вписаться в любой интерьер, благодаря универсальному дизайну и большому количеству вариантов цветов обивки. Изделие соответствует все требованиям, предъявляемым к офисной мебели.

          Особенности стула Самба:

          • Хромированная рама – каркас выполнен из хромированного металла, что обеспечивает устойчивость и долгий срок службы.
          • Обивочными материалами служит экокожа повышенной прочности. Материал обладает высокими эксплуатационными свойствами – медленно изнашивается, не истирается, не требует сложного ухода, надолго сохраняет первозданный внешний вид.
          • Деревянная накладка на подлокотниках обеспечивает комфортное положение рук, снижая нагрузку с шеи и плеч.
          • Полумягкое широкое сидение позволяет принять любую удобную позу.

          Быстрая и качественная доставка в Степаново

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает мебель для ресторанов, отелей, офисов. Поставка осуществляется по всему городу Степаново, а также по Степаново. Широкий ассортимент стульев позволит подобрать подходящее решение. А наши менеджеры помогут вам сделать правильный выбор учитывая дизайн интерьера, планировку, бюджет и личные пожелания.

          При заказе оптовых партий товаров действует система скидок. Поэтому чтобы узнать конечную сумму покупки, закажите предварительный расчет стоимости.

          Почему стулья самба покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Степаново и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Степаново ?

            Доставка товара по Степаново осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Степаново ?

            Стоимость доставки по Степаново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Степаново осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Степаново телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Степаново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Степаново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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