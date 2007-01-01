Стулья – необходимый предмет мебели для любого кафе. Они обеспечивают комфорт и уют. Существует множество различных моделей данной мебели, но чтобы выбрать нужный вариант порой требуется не мало времени и усилий. Мебель должна выполнять сразу две функции – дизайнерскую и функциональную.
Стулья могут стать не просто атрибутом мебели, но и настоящим украшением интерьера. Они должны соответствовать по стилю, цветовой гамме и пропорциям помещения. Например, в интерьере Прованс прекрасно впишутся белые стулья Кроссбек, в классическом – Кьявари из дерева, а в зале современного стиля – Eames любой расцветки.
Интерьер, выполненный в пастельных тонах, не позволяет приобретать стулья таких же красок, более уместными будут контрастные оттенки. Так стулья могут стать ярким акцентом, если стены помещения окрашены в серый, а стулья лимонного, красного или бирюзового цвета. При этом следует учитывать материал. У деревянных моделей преимущественно цвета венге, ореха, ольхи и др.
А это значит, что стулья должны быть:
Мебель для кафе изготавливается по особой технологии, благодаря чему она более крепкая, чем обычная домашняя мебель, ведь стулья подвергаются большим нагрузкам, зачастую часы работы кафе устанавливают по 12 и более часов.
Рестораторы знают, что гости приходят в кафе не чтобы просто покушать, а сменить обстановку, расслабиться, отпраздновать какое-либо событие, поэтому важно позаботиться о комфорте посетителей. Стулья с обивкой пользуются популярностью уже не одно столетие и символизируют роскошь и уют. В качестве обивки может использоваться ткань, экокожа или кожа.
От качества материалов зависит срок службы мебели, поэтому необходимо уделить особое внимание на каркас, обивку и наполнитель. В качестве каркаса рекомендуется металл или дерево твердых пород. Обивка из плотных тканей с водоотталкивающей пропиткой и наполнителем из мебельного поролона прослужит долгие годы, сохраняя свой изначальный внешний вид.
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При выборе доставки по Кропоткину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
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