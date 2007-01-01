Стулья со спинкой в Пятигорске оптом

от 3 390 ₽

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Настоящее фото товара Стул DUBLIN пудровый синий, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул DUBLIN пудровый синий, белый каркас
Настоящее фото товара Стул DUBLIN пепел розы, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул DUBLIN пепел розы, черный каркас
Настоящее фото товара Стул DUBLIN пепел розы, темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул DUBLIN пепел розы, темно-серый каркас
Настоящее фото товара Стул DUBLIN пепел розы, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DUBLIN пепел розы, белый каркас
Настоящее фото товара Стул TERAMO DARK GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул TERAMO DARK GREEN
Настоящее фото товара Стул MOLLY небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул MOLLY небесно-голубой
Настоящее фото товара Стул MOLLY морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул MOLLY морская волна
Настоящее фото товара Стул LARS GREY, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул LARS GREY
Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул КАПРИ 21
Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул КАПРИ 21-1
Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул КАПРИ 22-1
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром
Настоящее фото товара Стул Оскар велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Оскар велюр коричневый
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Стулья со спинкой в Пятигорске и Ставропольском крае

Стулья – необходимый предмет мебели для любого кафе. Они обеспечивают комфорт и уют. Существует множество различных моделей данной мебели, но чтобы выбрать нужный вариант порой требуется не мало времени и усилий. Мебель должна выполнять сразу две функции – дизайнерскую и функциональную.

С точки зрения дизайна

Стулья могут стать не просто атрибутом мебели, но и настоящим украшением интерьера. Они должны соответствовать по стилю, цветовой гамме и пропорциям помещения. Например, в интерьере Прованс прекрасно впишутся белые стулья Кроссбек, в классическом – Кьявари из дерева, а в зале современного стиля – Eames любой расцветки.

Интерьер, выполненный в пастельных тонах, не позволяет приобретать стулья таких же красок, более уместными будут контрастные оттенки. Так стулья могут стать ярким акцентом, если стены помещения окрашены в серый, а стулья лимонного, красного или бирюзового цвета. При этом следует учитывать материал. У деревянных моделей преимущественно цвета венге, ореха, ольхи и др.

С точки зрения функциональности

А это значит, что стулья должны быть:

  • Прочными
  • Эргономичными
  • Комфортными
  • Износостойкими
  • Долговечными

Мебель для кафе изготавливается по особой технологии, благодаря чему она более крепкая, чем обычная домашняя мебель, ведь стулья подвергаются большим нагрузкам, зачастую часы работы кафе устанавливают по 12 и более часов.

Рестораторы знают, что гости приходят в кафе не чтобы просто покушать, а сменить обстановку, расслабиться, отпраздновать какое-либо событие, поэтому важно позаботиться о комфорте посетителей. Стулья с обивкой пользуются популярностью уже не одно столетие и символизируют роскошь и уют. В качестве обивки может использоваться ткань, экокожа или кожа.

От качества материалов зависит срок службы мебели, поэтому необходимо уделить особое внимание на каркас, обивку и наполнитель. В качестве каркаса рекомендуется металл или дерево твердых пород. Обивка из плотных тканей с водоотталкивающей пропиткой и наполнителем из мебельного поролона прослужит долгие годы, сохраняя свой изначальный внешний вид.

Где купить стулья со спинкой оптом в Пятигорске?

ChiedoCover — это интернет-магазин мебели, текстиля и декора для ресторанного гостиничного бизнеса. Мы поставляем товары по всей Пятигорску, а также Ставропольскому краю. В каталоге представлен большой выбор видов стульев со спинкой, различных по конфигурации, высоте спинок, материалам, расцветкам. На сайте вы найдете классические, современные, барные, детские модели по доступным ценам.

Почему стулья со спинкой покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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