Каждый ресторатор стремиться создать неповторимую атмосферу, проектируя дизайн интерьера. Независимо от выбранного стиля, важно продумать каждую деталь и особое внимание уделить выбору мебели. Грамотно подобранные стулья демонстрируют имидж заведения и вкус владельца.
Стулья для кафе отличаются от обычных стульев, поэтому должны соответствовать некоторым требованиям, предъявляемых нормами для ресторанной мебели. При выборе следует обратить внимание на прочность – стулья должны выдерживать большие нагрузки и постоянную проходимость, ведь некоторые заведения работают по 24 часа в сутки.
Следующим критерием служит комфорт. Большинство посетителей приходят не просто вкусно покушать, а расслабиться и отдохнуть. Мебель, на которой можно удобно расположиться играет большую роль для рентабельности кафе, ведь чем дольше человек находится в заведении, тем больше он делает заказов.
Стулья должны соответствовать уровню и стилю ресторана. Дизайн мебели должен гармонично вписываться в помещение, подчеркивая интерьер. Стулья Такер – прекрасное решение для кафе или ресторана классического стиля. Строгая, изящная, в то же время простая модель, выполнена из натурального дерева. Многообразие цветовой гаммы позволит подобрать более подходящий вариант.
Преимущества стульев Такер:
Интернет-магазин ChiedoCover, специализированный на поставке товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса, предлагает стулья Такер собственного производства. В каталоге представлены различные вариации знаменитой модели, в том числе барные стулья.
Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:
Сделать заказ на нашем сайте легко – просто добавьте товар в корзину и оформите заявку, а наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время. Если у вас возникли дополнительные вопросы закажите бесплатную консультацию.
Мы предлагаем большой выбор стульев для кафе по лучшему соотношению цены и качества в городе Казань.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Казани осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Казани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Казани осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Казани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня