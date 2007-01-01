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          Товары по акции

          Стулья Такер в Кинешме оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кинешме и Ивановской области

          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, красный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Такер, голубой деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, бежевый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Такер, золото деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер, коричневый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер барный, светло-серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер барный, графит деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер барный, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер барный, синий деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер барный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Такер барный, серый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, пластик, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Такер, пластик, дерево
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          Стулья Такер – классика на века

          Каждый ресторатор стремиться создать неповторимую атмосферу, проектируя дизайн интерьера. Независимо от выбранного стиля, важно продумать каждую деталь и особое внимание уделить выбору мебели. Грамотно подобранные стулья демонстрируют имидж заведения и вкус владельца.

          Стулья для кафе отличаются от обычных стульев, поэтому должны соответствовать некоторым требованиям, предъявляемых нормами для ресторанной мебели. При выборе следует обратить внимание на прочность – стулья должны выдерживать большие нагрузки и постоянную проходимость, ведь некоторые заведения работают по 24 часа в сутки.

          Следующим критерием служит комфорт. Большинство посетителей приходят не просто вкусно покушать, а расслабиться и отдохнуть. Мебель, на которой можно удобно расположиться играет большую роль для рентабельности кафе, ведь чем дольше человек находится в заведении, тем больше он делает заказов.

          Стулья должны соответствовать уровню и стилю ресторана. Дизайн мебели должен гармонично вписываться в помещение, подчеркивая интерьер. Стулья Такер – прекрасное решение для кафе или ресторана классического стиля. Строгая, изящная, в то же время простая модель, выполнена из натурального дерева. Многообразие цветовой гаммы позволит подобрать более подходящий вариант.

          Преимущества стульев Такер:

          • Классический дизайн;
          • Прекрасно вписывается в любой интерьер;
          • Прочный и долговечный материал;
          • Позволяют принимать несколько поз;
          • Большой выбор расцветок;
          • Низкая цена.

          Где купить стулья Лофт в Кинешме?

          Интернет-магазин ChiedoCover, специализированный на поставке товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса, предлагает стулья Такер собственного производства. В каталоге представлены различные вариации знаменитой модели, в том числе барные стулья.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы производства и продаж товаров в сфере HoReCa.
          • Все товары высокого качества, имеют большой гарантийный срок.
          • Наша мебель ценится за прочность и долговечность.
          • Цены нашего магазина ниже средних за счет собственного производства.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для оптовых и постоянных клиентов особые условия сотрудничества.

          Сделать заказ на нашем сайте легко – просто добавьте товар в корзину и оформите заявку, а наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время. Если у вас возникли дополнительные вопросы закажите бесплатную консультацию.

          Мы предлагаем большой выбор стульев для кафе по лучшему соотношению цены и качества в городе Кинешма.

          Почему стулья такер покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кинешму и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кинешме ?

            Доставка товара по Кинешме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кинешме ?

            Стоимость доставки по Кинешме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кинешме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кинешме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кинешме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кинешме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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