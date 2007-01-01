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          Товары по акции

          Стулья Tolix в Назрани оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Назрани и Ингушетии

          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый патина серая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 799 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Оранжевый патина серая
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Голубой матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Оранжевый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный голубой
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Soft черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Soft Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
          Настоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL
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          Стулья Tolix– надежность, прочность, долговечность

          Каждый ресторатор стремится создать уникальную атмосферу, в которую захочется вернуться вновь. Ведь от этого зависит популярность заведения. Выбор мебели для кафе, ресторана или бара требует особой внимательности. От выгодной покупки многое зависит – интерьер заведения, бюджет, а главное – комфорт гостей.

          Стулья Tolix – это уникальное дизайнерское решение для кафе, однако мебель была создана не дизайнером, а экспериментатором Ксавье Пошаром. В начале 30-х годов прошлого века он увлекся гальванизацией железа и вскоре открыл свою фирму под названием «Tolix». В 1934 году на свет появился первый стул Tolix.

          Популярность стулу принес крупный заказ для трансатлантического лайнера «Нормандия». После длительного путешествия о стульях узнало полмира. До сих пор мебель Tolix остается одной из самых узнаваемых и пользуется особой популярностью в кафе, а также на открытых площадках.

          Преимущества стула Tolix:

          • Необычный дизайн;
          • Прекрасно вписывается в атмосферу уличного кафе;
          • Устойчив к перепадам температур, воздействию солнечных лучей, повышенной влажности;
          • Материал позволяет выбрать любой цвет;
          • Комфортная посадка;
          • Высокая прочность;
          • Долговечность;
          • Выгодная стоимость.

          Где купить стулья Tolix в Назрани?

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает посетить каталог и выбрать стул Tolix. Мы занимается поставкой мебели, текстиля, а также аксессуарами для ресторанов и гарантируем большой выбор стульев на любой вкус и бюджет. На сайте богатый выбор расцветок и моделей знаменитого стула. Благодаря собственному производству наши товары можно приобрести по ценам ниже средних.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в сфере продаж товаров для ресторанного бизнеса.
          • Все товары высокого качества и сертифицированы, мы предоставляем все гарантии.
          • Мебель сохраняет свои эксплуатационные качества на долгий срок службы.
          • Низкие цены благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей специальные скидки.

          Заказать товар на сайте можно в любое удобное время. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали заказа, а также подробнее рассказать об условиях и действующих акциях. По всем дополнительным вопросам обращайтесь по телефону, указанному на сайте.

          Мы предлагаем купить металлические стулья для уличного кафе, террасы или дачи по лучшему соотношению цены и качества в городе Назрань и в Ингушетии.

          Почему стулья tolix покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Назрань и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Назрани ?

            Доставка товара по Назрани осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назрани ?

            Стоимость доставки по Назрани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Назрани осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назрани телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Назрани при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Назрани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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