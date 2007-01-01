Кажется, о стиле Лофт можно говорить бесконечно. На сегодняшний день существует много различных вариантов для воплощения всевозможных идей этого стиля. Зародившись практически 80 лет тому назад в США, Лофт прекрасно вошел в нашу жизнь и сегодня мы легко можем встретить такие кафе или рестораны неподалеку от нас.
Мебель изготовленная в таком стиле характеризуется лаконичностью, завершенностью, а также осторожностью и сдержанностью. У такой мебели явно есть характер. Каркас стульев Лофт — сталь, сиденье выполнено из массива сосны. Популярным и актуальным цветовым выбором на рынке HoReCa являются коричневый цвет и венге. Они великолепно гармонируют с классическим интерьером и в хай-теке. Особенно ценится такой цвет в Лофт стиле. В тоже время, стулья лофт превосходно сочетаются с кирпичной кладкой, а также с обшарпанными стенами или грубо оштукатуренными. Стиль Лофт — это прежде всего бывшие складские помещения, здания заброшенных и не работающих заводов. Этот создающий и сопутствующий антураж замечательно настраивает гостей и посетителей заведения на нужный лад. Таким образом, формируется своя, уникальная, исключительная особенность каждого заведения Лофт.
Помимо эстетической привлекательность необходимо сказать о высоком качестве и максимальной надежности данных стульев. Они зарекомендовали себя как очень комфортабельный и удобный элемент интерьера, что по достоинству смогут отметить и оценить гости и посетители заведения.
Итак, главными характеристиками стиля Лофт является комфорт, уют, проста и удобство. Хорошим вариантом станет использование мебели не только в качестве декорирования, но и как зонального разграничителя.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Астрахани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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