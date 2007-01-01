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              Товары по акции

              Стулья в стиле Лофт в Екатеринбурге оптом

              от 5 590 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Екатеринбургу и Свердловской области

              Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
              7 300 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Барный стул Вайден белый/ черный
              Настоящее фото товара Барный стул Вайден белый/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
              7 300 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Барный стул Вайден белый/ орех
              Настоящее фото товара Барный стул Вайден черный, произведённого компанией ChiedoCover
              7 300 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Барный стул Вайден черный
              Настоящее фото товара Барный стул Валкер черный, произведённого компанией ChiedoCover
              8 200 ₽
              Оптовая цена
              5
              Барный стул Валкер черный
              Настоящее фото товара Барный стул Валкер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
              8 200 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Барный стул Валкер бежевый
              Настоящее фото товара Барный стул Вараби белый, произведённого компанией ChiedoCover
              9 700 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Барный стул Вараби белый
              Настоящее фото товара Барный стул Варвик черный, произведённого компанией ChiedoCover
              7 700 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Барный стул Варвик черный
              Настоящее фото товара Барный стул Васком черный, произведённого компанией ChiedoCover
              10 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Барный стул Васком черный
              Настоящее фото товара Барный стул Васком белый, произведённого компанией ChiedoCover
              10 000 ₽
              Оптовая цена
              5
              Барный стул Васком белый
              Настоящее фото товара Барный стул Ворсма, произведённого компанией ChiedoCover
              8 300 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Барный стул Ворсма
              Настоящее фото товара Барный стул Lion коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Барный стул Lion коричневый
              Настоящее фото товара Барный стул Lion бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              5
              Барный стул Lion бежевый
              Настоящее фото товара Барный стул Lion серый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Барный стул Lion серый
              Настоящее фото товара Барный стул Arizona кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Барный стул Arizona кремовый
              Настоящее фото товара Барный стул Arizona белый, произведённого компанией ChiedoCover
              6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Барный стул Arizona белый
              Настоящее фото товара Барный стул Arizona черный, произведённого компанией ChiedoCover
              6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Барный стул Arizona черный
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              Стулья в стиле Лофт — нестандартное решение для уникального стиля

              Кажется, о стиле Лофт можно говорить бесконечно. На сегодняшний день существует много различных вариантов для воплощения всевозможных идей этого стиля. Зародившись практически 80 лет тому назад в США, Лофт прекрасно вошел в нашу жизнь и сегодня мы легко можем встретить такие кафе или рестораны неподалеку от нас.

              Особенности стиля Лофт

              Мебель изготовленная в таком стиле характеризуется лаконичностью, завершенностью, а также осторожностью и сдержанностью. У такой мебели явно есть характер. Каркас стульев Лофт — сталь, сиденье выполнено из массива сосны. Популярным и актуальным цветовым выбором на рынке HoReCa являются коричневый цвет и венге. Они великолепно гармонируют с классическим интерьером и в хай-теке. Особенно ценится такой цвет в Лофт стиле. В тоже время, стулья лофт превосходно сочетаются с кирпичной кладкой, а также с обшарпанными стенами или грубо оштукатуренными. Стиль Лофт — это прежде всего бывшие складские помещения, здания заброшенных и не работающих заводов. Этот создающий и сопутствующий антураж замечательно настраивает гостей и посетителей заведения на нужный лад. Таким образом, формируется своя, уникальная, исключительная особенность каждого заведения Лофт.

              Практичность стульев Лофт

              Помимо эстетической привлекательность необходимо сказать о высоком качестве и максимальной надежности данных стульев. Они зарекомендовали себя как очень комфортабельный и удобный элемент интерьера, что по достоинству смогут отметить и оценить гости и посетители заведения.

              Итак, главными характеристиками стиля Лофт является комфорт, уют, проста и удобство. Хорошим вариантом станет использование мебели не только в качестве декорирования, но и как зонального разграничителя.

              Где купить стулья Лофт в ресторан в {{city_p}?

              Завод ChiedoCover – динамично развивающиеся предприятие. Наша компания имеет новейшее, современное автоматизированное оборудование, которое минимизирует брак в производстве. Мы постоянно расширяем географию наших клиентов, открывая дилерские центры не только в России, но и в странах СНГ.

              Купить стулья Лофт коричневые в Свердловской области Вы всегда можете на нашем сайте. Очень информативный сайт, условия доставки, способы оплаты — наши менеджеры всегда на связи и помогут решить возникшие вопросы относительно мебели и текстиля. Благодаря компетенциям наших менеджеров, Вам могут предложить альтернативный вариант оснащения кафе или ресторана. Функция обратный звонок поможет оперативно и в удобное для Вас время связаться с нашими менеджерами.

              Почему стулья в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Екатеринбург и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Екатеринбургу ?

                Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Екатеринбургу ?

                Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Екатеринбургу телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Екатеринбурге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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