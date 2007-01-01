Каждый хозяин ресторана стремится сделать свое заведение комфортным для гостей, чтобы те чувствовали себя как дома, а уходили с желанием вернуться вновь. На популярность влияет уровень подготовки персонала, умения поваров и сама атмосфера зала.
Настроение заведения создается за счет интерьера. Мебель играет особо важную роль, поэтому стоит серьезно подойти к ее выбору. Первое что видит гость, заходя в ресторан – посадочные места. От внешнего вида и зависит первое впечатление. А от комфортабельности – насколько долго он задержится, а следовательно сумма в чеке.
Стулья Венера – это модель стула, сочетающего в себе классику и современный дизайн. Благодаря широкому сидению и подлокотникам стул напоминает кресло. Преимуществом стула в отличии от кресла является его легкость и малогабаритность. Конфигурация позволяет принять максимальное количество поз, а это одно из важных критериев при выборе мебели.
Особенности стульев Венера:
Мягкость сидения обеспечивает комфорт, а эргономичная форма спинки, сидения и подлокотников поддерживают правильное положение позвоночника и шеи.
Обивка из вельвета считается практичным решением, потому что ткань не рвется, не истирается, не дает усадку, медленно изнашивается. Ткань обладает низкой теплопроводностью, что идеально подходит для мебели. Чтобы защитить материал от загрязнений используют водоотталкивающие и грязеотталкивающие средства.
Надежная конструкция металлокаркаса позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг. Стулья для изготавливаются по особой технологии, рассчитаны на большую проходимость и интенсивное использование.
Дизайн стула способен вписаться в любой интерьер, а современные расцветки безошибочно расставляют акценты и дарят помещению больше стиля. За счет того, что спинка стула обита с двух сторон, мебель способна зонировать пространство.
Компания ChiedoCover осуществляет поставки товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса. В каталоге интернет-магазина представлен большой выбор стульев различных категорий. Модель стула Венера выполнена в нескольких цветовых вариантах – пыльно-розовый, Шампань, Бирюзовый.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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