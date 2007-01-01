+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья Венера в Магнитогорске оптом

          от 6 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Магнитогорску и Челябинской области

          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, вельвет сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Венера, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венера, вельвет цвет шампань
          Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, микрофибра цвет стальной
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Венера диамант вельвет бордовый
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Венера диамант вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венера диамант вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Венера диамант вельвет мятный
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
          Смотреть все

          Стулья Венера в Магнитогорске

          Каждый хозяин ресторана стремится сделать свое заведение комфортным для гостей, чтобы те чувствовали себя как дома, а уходили с желанием вернуться вновь. На популярность влияет уровень подготовки персонала, умения поваров и сама атмосфера зала.

          Настроение заведения создается за счет интерьера. Мебель играет особо важную роль, поэтому стоит серьезно подойти к ее выбору. Первое что видит гость, заходя в ресторан – посадочные места. От внешнего вида и зависит первое впечатление. А от комфортабельности – насколько долго он задержится, а следовательно сумма в чеке.

          Стулья Венера – вневременная классика

          Стулья Венера – это модель стула, сочетающего в себе классику и современный дизайн. Благодаря широкому сидению и подлокотникам стул напоминает кресло. Преимуществом стула в отличии от кресла является его легкость и малогабаритность. Конфигурация позволяет принять максимальное количество поз, а это одно из важных критериев при выборе мебели.

          Особенности стульев Венера:

          • Мягкие сидения;
          • Плотная вельветовая обивка;
          • Стальной каркас;
          • Самые актуальные цвета обивки.

          Мягкость сидения обеспечивает комфорт, а эргономичная форма спинки, сидения и подлокотников поддерживают правильное положение позвоночника и шеи.

          Обивка из вельвета считается практичным решением, потому что ткань не рвется, не истирается, не дает усадку, медленно изнашивается. Ткань обладает низкой теплопроводностью, что идеально подходит для мебели. Чтобы защитить материал от загрязнений используют водоотталкивающие и грязеотталкивающие средства.

          Надежная конструкция металлокаркаса позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг. Стулья для изготавливаются по особой технологии, рассчитаны на большую проходимость и интенсивное использование.

          Дизайн стула способен вписаться в любой интерьер, а современные расцветки безошибочно расставляют акценты и дарят помещению больше стиля. За счет того, что спинка стула обита с двух сторон, мебель способна зонировать пространство.

          Где купить стулья Венера в Магнитогорске?

          Компания ChiedoCover осуществляет поставки товаров для ресторанного и гостиничного бизнеса. В каталоге интернет-магазина представлен большой выбор стульев различных категорий. Модель стула Венера выполнена в нескольких цветовых вариантах – пыльно-розовый, Шампань, Бирюзовый.

          Доставка производится по всему городу Магнитогорск и {{district_i}} любой транспортной компанией на выбор клиента. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам по телефону горячей линии или закажите бесплатную консультацию на сайте.

          Почему стулья венера покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Магнитогорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Магнитогорску ?

            Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Магнитогорску ?

            Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Магнитогорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Магнитогорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют