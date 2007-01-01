+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья Венские в Дубне оптом

          от 2 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дубне и Московской области

          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Венское Классик
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          2 990 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кантри, без подушки
          Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Геркулес светлый с черной подушкой
          Настоящее фото товара Стул Геркулес коричневый с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Геркулес коричневый с черной подушкой
          Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул-кресло Алекс
          Настоящее фото товара Стул Римио, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Римио
          Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Римио-М
          Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Соло
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Кантри-М
          Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
          7 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский с подлокотниками Cross MN
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Венское с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Венский белый с покрашенными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский белый с покрашенными ножками
          Настоящее фото товара Стул Венский черный с покрашенными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский черный с покрашенными ножками
          Настоящее фото товара Стул Венский черный с белыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский черный с белыми ножками
          Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари дерево, белая патина
          Смотреть все

          Венские стулья –универсальны, удобны, практичны

          Венский стул берет свое начало в начале 19 века. Михаэль Тонетт – немецкий и австралийский мастер-мебельщик – стремился создать такую мебель, которая отвечала всем потребностям светской элиты, подходила по дизайну местным интерьерам и в была бы доступна простому населению. Веский стул стал образцом деревянного искусства того времени.

          Не теряет своей актуальности стул и сегодня. До сих пор модель считается одной из самых востребованных. Венская мебель изготавливается из гнутого, с помощью пара, букового дерева. Благодаря особенной технологии производства изделие отличается лёгкостью, но в то же время обладает высокой прочностью.

          Прочность была подтверждена необычным экспериментом, ставшим прекрасным рекламным ходом – стул сбросили Эйфелевой башни, а он отскочил и остался целым и невредимым.

          Преимущества венского стула:

          • Легкий вес
          • Высокая прочность.
          • Уникальная обработка материалов, дающая дополнительную защиту.
          • Красивый дизайн стульев украсит любой интерьер;
          • Комфортная посадка;
          • Экологичность материалов;
          • Устойчивость;
          • Практичность – мебель не требует особого ухода и быстро чистится;
          • Доступная стоимость.

          Деревянные стулья для кафе прекрасно дополняют интерьер зала, добавляя уюта и гармонию.

          Где купить стулья Кроссбэк в Дубне?

          На сайте компании ChiedoCover предложен большой ассортимент венской мебели. Все модели различны по конфигурации, формам, размерам, цвету. Мы поставляем товары для сферы HoReCa собственного производства и предлагаем купить мебель высокого качества по низкой цене. В каталоге вы найдете подходящее решение для ресторана, кафе или гостиницы.

          Заказать товар можно через сайт в любое удобное время. Наш менеджер перезвонит вам, чтобы утвердить заявку и обговорить детали заказа. Если у вас появились вопросы, оставьте заявку на бесплатный звонок менеджера. Специалист даст необходимую консультацию в ближайшее время.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы в сфере ресторанного бизнеса.
          • Товары, соответствуют всем нормам качества и обладают высокой степени комфорта.
          • Благодаря собственному производству стоимость товаров ниже средних цен на рынке.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для постоянных покупателей и оптовиков сотрудничество на более выгодных условиях.

          Мы предлагаем купить стулья для кафе в городе Дубна по демократическим ценам. Наша мебель ценится за высокое качество, долговечность и комфортабельность.

          Почему стулья венские покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дубну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дубне ?

            Доставка товара по Дубне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дубне ?

            Стоимость доставки по Дубне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дубне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дубне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дубне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дубне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют