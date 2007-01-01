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          Товары по акции

          Светильники Арт-Деко в Канске оптом

          от 5 480 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Канску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
          16 779 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Odeon Light Tender
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
          35 979 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Vortico Big
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Esedra, произведённого компанией ChiedoCover
          6 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Esedra
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex Libra, произведённого компанией ChiedoCover
          5 480 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex Libra
          Настоящее фото товара Люстра Lumion Everly , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Lumion Everly
          Настоящее фото товара Люстра Maytoni Nostalgia, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Maytoni Nostalgia
          Настоящее фото товара Люстра Gelid 4, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Gelid 4
          Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Miraggio 6
          Настоящее фото товара Люстра Miraggio 4, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Miraggio 4
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
          49 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Intreccio 12
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 10, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Intreccio 10
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 8 black, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Intreccio 8 black
          Настоящее фото товара Люстра Intreccio 8, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра Intreccio 8
          Настоящее фото товара Люстра Triumph 10, произведённого компанией ChiedoCover
          44 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Triumph 10
          Настоящее фото товара Люстра Triumph 5, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Triumph 5
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          Светильники арт-деко: ампир и кубизм в интерьере Вашего заведения

          Освещение в гостинично-ресторанном бизнесе должно соответствовать двум основным правилам: максимально справляться с основными функциями и быть достойным и изящным дополнением основного интерьера помещения.

          Особенности интерьера арт-деко

          Главной особенностью интерьера арт-деко является направление к ампиру и кубизму. Как правило, светильники в этом стиле достаточно объемные, что создает ощущение роскоши, богатства и авантажности помещению. Оригинальность в паре с необычностью авангарда выдвигают такие светильники в диапазон уникальных и исключительных в своем виде. Основные параметры таких моделей:

          • прямоугольная, круглая, треугольная и трапециевидная форма плафонов
          • применяется ярусная система в светильниках
          • использование хрусталя в виде спиралей

          В тоже время, в светильниках арт-деко используются только натуральные материалы: металл, стекло, дерево или текстиль. Одним из самых распространенных видов осветительных приборов в стиле арт-деко являются люстры. Они применяются в самых необычных форм и очертаниях: правильная геометрия, абстрактные рисунки, а также угловатые лини или полное отсутствие какого-либо орнамента.

          Говоря о цветовых решениях, которые чаще всего можно встретить в таком стиле, то в первую очередь необходимо отметить классический белый цвет, оттенки серого, металлик, а также песочные и шоколадные тона. Необычным вариантом станут люстры в виде извивающихся, кружевных плафонов, в тоже время сочный одноцветный вариант изготовления прекрасно будет смотреться не только в арт-деко, но и в других стилях. Эти люстры легки и удобны в монтаже и последующей уборке, не требуют каких-либо специально моющих средств.

          Таким образом, светильники арт-деко великолепно вписываются в обстановку богато оформленного интерьера, своей уникальностью форм и неповторимостью деталей они могут стать хорошим источником привлечения внимания посетителей.

          Где купить необычные светильники арт-деко в Канске и в Краснодарском крае?

          В нашей компании налажено собственное производство мебели и текстиля HoReCa. Мы используем только практичный и современный материал. Наши дизайнеры обладают безграничными возможностями, что позволяет им создавать как классические дизайн-проекты, так и уникальные, которых нет ни у кого. Если Вы предпочитаете стиль ампир, барокко, минимализм или арт-деко, то наши проекты Вас приятно удивят.

          Купить светильники арт-деко в Канске можно на сайте компании ChiedoCover. У нас прозрачная система ценообразования, мы детально соблюдаем правила согласования, уделяем повышенное внимание всем Вашим требованиям. Если Вы заинтересовались каким-то товаром, то свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж.

          Почему светильники арт-деко покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Канск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Канску ?

            Доставка товара по Канску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Канску ?

            Стоимость доставки по Канску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Канску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Канску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Канске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Канску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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