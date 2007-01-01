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Освещение в гостинично-ресторанном бизнесе должно соответствовать двум основным правилам: максимально справляться с основными функциями и быть достойным и изящным дополнением основного интерьера помещения.
Главной особенностью интерьера арт-деко является направление к ампиру и кубизму. Как правило, светильники в этом стиле достаточно объемные, что создает ощущение роскоши, богатства и авантажности помещению. Оригинальность в паре с необычностью авангарда выдвигают такие светильники в диапазон уникальных и исключительных в своем виде. Основные параметры таких моделей:
В тоже время, в светильниках арт-деко используются только натуральные материалы: металл, стекло, дерево или текстиль. Одним из самых распространенных видов осветительных приборов в стиле арт-деко являются люстры. Они применяются в самых необычных форм и очертаниях: правильная геометрия, абстрактные рисунки, а также угловатые лини или полное отсутствие какого-либо орнамента.
Говоря о цветовых решениях, которые чаще всего можно встретить в таком стиле, то в первую очередь необходимо отметить классический белый цвет, оттенки серого, металлик, а также песочные и шоколадные тона. Необычным вариантом станут люстры в виде извивающихся, кружевных плафонов, в тоже время сочный одноцветный вариант изготовления прекрасно будет смотреться не только в арт-деко, но и в других стилях. Эти люстры легки и удобны в монтаже и последующей уборке, не требуют каких-либо специально моющих средств.
Таким образом, светильники арт-деко великолепно вписываются в обстановку богато оформленного интерьера, своей уникальностью форм и неповторимостью деталей они могут стать хорошим источником привлечения внимания посетителей.
В нашей компании налажено собственное производство мебели и текстиля HoReCa. Мы используем только практичный и современный материал. Наши дизайнеры обладают безграничными возможностями, что позволяет им создавать как классические дизайн-проекты, так и уникальные, которых нет ни у кого. Если Вы предпочитаете стиль ампир, барокко, минимализм или арт-деко, то наши проекты Вас приятно удивят.
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Доставка товара по Новочебоксарску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Новочебоксарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочебоксарску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня