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На сегодняшний день наблюдаются тенденции к использованию всевозможных элементов декора, целью которых является привлечение внимания посетителей и гостей заведения. Нестандартным решением в выборе светового освещения станут светильники в стиле флористика.
Светильники флористика — это достаточно новое направление в стильном декорировании помещения. Главный и основной акцент этого стиля делается на единение с природой, используются зеленые, желтые, фиолетовые цвета, рисунки ветвей и деревьев. Такая композиция придает весеннее и летнее настроение, а также олицетворяет красоту природы и великолепие растений и цветов. Форма светильников в стиле флористика, чаще всего, представляет собой извивающийся корпус, изготовленный из металла. Однако, иногда встречаются варианты исполнения каркаса в виде ветвей с листками или стеблей с побегами. Прекрасным вариантом станут модели светильников с полной имитацией настоящих бутонов цветов и растений, например, лилий, розы и других. Листки декорированы в зеленый, травяной цвет, если посмотреть издалека, то может сложиться полное впечатление настоящего живого, яркого и горящего цветка в виде светильника.
Светильники флористика отлично подходят для экологического стиля. Образуя гармонию как цвета, так и стиля такие светильники органично впишутся практически в любой ресторан или кафе эко стиля. Характерными особенностями этого стиля являются просторное помещение, превалирование природных материалов (древесина, кожа, хлопок) и цвета. Пространство украшают живыми или искусственными растениями. На сегодняшний день одним из ключей к пику популярности этого стиля являются большие, иногда панорамные окна, благодаря чему в таком помещении лучше циркулирует воздух. Они в сочетании с светильниками в стиле флористика создадут совершенный образ эко стиля, который не оставит равнодушным ни одного посетителя.
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Доставка товара по Белореченску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Белореченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Белореченску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Белореченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня