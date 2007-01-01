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          Светильники Флористика в Минске оптом

          от 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Минску и Белоруссии

          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
          16 779 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Odeon Light Tender
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
          16 040 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Odeon Light Merida
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Esedra, произведённого компанией ChiedoCover
          6 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Esedra
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №5, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Gyps Classic №5
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Farn, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Farn
          Настоящее фото товара Люстра Smusso 7, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Smusso 7
          Настоящее фото товара Люстра Smusso 5, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Smusso 5
          Настоящее фото товара Люстра Princess 12, произведённого компанией ChiedoCover
          42 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Princess 12
          Настоящее фото товара Люстра Princess 8, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Princess 8
          Настоящее фото товара Люстра Princess 5, произведённого компанией ChiedoCover
          19 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Princess 5
          Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Karina 6
          Настоящее фото товара Люстра Monile 8, произведённого компанией ChiedoCover
          32 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Monile 8
          Настоящее фото товара Люстра Monile 6, произведённого компанией ChiedoCover
          25 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Monile 6
          Настоящее фото товара Люстра Elina 6 silver, произведённого компанией ChiedoCover
          22 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Elina 6 silver
          Настоящее фото товара Люстра Fiona 7, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Fiona 7
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          Светильники в стиле флористика — уникальный выбор светового освещения заведения

          На сегодняшний день наблюдаются тенденции к использованию всевозможных элементов декора, целью которых является привлечение внимания посетителей и гостей заведения. Нестандартным решением в выборе светового освещения станут светильники в стиле флористика.

          Светильники флористика — это достаточно новое направление в стильном декорировании помещения. Главный и основной акцент этого стиля делается на единение с природой, используются зеленые, желтые, фиолетовые цвета, рисунки ветвей и деревьев. Такая композиция придает весеннее и летнее настроение, а также олицетворяет красоту природы и великолепие растений и цветов. Форма светильников в стиле флористика, чаще всего, представляет собой извивающийся корпус, изготовленный из металла. Однако, иногда встречаются варианты исполнения каркаса в виде ветвей с листками или стеблей с побегами. Прекрасным вариантом станут модели светильников с полной имитацией настоящих бутонов цветов и растений, например, лилий, розы и других. Листки декорированы в зеленый, травяной цвет, если посмотреть издалека, то может сложиться полное впечатление настоящего живого, яркого и горящего цветка в виде светильника.

          Светильники флористика отлично подходят для экологического стиля. Образуя гармонию как цвета, так и стиля такие светильники органично впишутся практически в любой ресторан или кафе эко стиля. Характерными особенностями этого стиля являются просторное помещение, превалирование природных материалов (древесина, кожа, хлопок) и цвета. Пространство украшают живыми или искусственными растениями. На сегодняшний день одним из ключей к пику популярности этого стиля являются большие, иногда панорамные окна, благодаря чему в таком помещении лучше циркулирует воздух. Они в сочетании с светильниками в стиле флористика создадут совершенный образ эко стиля, который не оставит равнодушным ни одного посетителя.

          Где купить эко светильники флористика в Минске и в Белоруссии?

          ChiedoCover — это компания-производитель мебели, текстиля и дополнительного оборудования для HoReCa. Мы на протяжении 13 лет динамично развиваемся, оснащая гостинично-ресторанный бизнес. На нашем заводе мы усовершенствовали все этапы производства, модернизировали деревообрабатывающий цех. Это позволило нам минимизировать брак, устранить недостатки и увеличить объем выпускаемой продукции. Мы заготавливаем сырье, отвечающее всем мировым стандартам качества.

          Купить эко светильники флористика в кафе в Минске Вы можете на сайте нашей компании. Менеджеры смогут найти самый лучший для Вас товар, который удовлетворит все потребности Вашего бизнеса. Приятным бонусом станет гибкая система скидок.

          Почему светильники флористика покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Минск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Минску ?

            Доставка товара по Минску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Минску ?

            Стоимость доставки по Минску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Минску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Минску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Минске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Минску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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